EIMEP: espíritas se reúnem online no feriadão em Belém

A partir deste sábado (26) e até terça-feira (1), a União Espírita Paraense (UEP) promoverá o 44 Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense (EIMEP), que, anualmente, ocorre no período do Carnaval. Ainda em função da pandemia da covid-19, o evento será realizado no formato virtual, contando com a participação de crianças, adolescentes e adultos. O tema do EIMEP 2022 é "No Rumo do Mundo de Regeneração", mesmo título do livro escrito pelo espírito Manoel Philomeno de Miranda e psicografado pelo médium Divaldo Franco.

Essa obra enfoca a transformação por qual passa o Planeta Terra neste momento, com a pandemia da covid-19 e tragédias de todo tipo, "demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos”.

Na concepção espírita, a Terra passa por um momento de transição de mundo de provas e expiações, no qual reencarnam espíritos para se aperfeiçoarem do ponto de vista moral, para ser um mundo de regeneração, em que a maioria dos espíritos serão focados na prática do amor, do bem ao próximo. Portanto, a transformação é de ordem física e moral neste momento. Por essa razão, o EIMEP tem como foco levar o participante a reconhecer o papel do espírita nessa transição da Terra, com fundamento na obra de Allan Kardec.

Reflexão

Edinaldo Calixto, 1 tesoureiro da UEP, explica que "o tema escolhido, na verdade, é uma oportunidade que o evento propicia para que possamos refletir sobre tudo que estamos enfrentando nestes dias". "Ele é inspirado no livro “No Rumo do Mundo de Regeneração”, publicado no início de 2021 e que nos trouxe informações acerca da questão da pandemia. Mas, também nos levou a uma reflexão sobre o nosso papel nestes dias, afinal não estamos aqui por acaso. Nenhum de nós está vivendo esses dias sem que tenha um propósito e ele, porque Deus é justo e bom, é também justo e bom. Então, é um momento para cada um refletir muito especialmente sobre o seu papel diante dessa realidade que todos estamos enfrentando. Cada um de nós tem um propósito nesses dias”, reitera.

Como evento de promoção da unificação do Movimento Espírita e de divulgação da Doutrina dos Espíritos, o EIMEP é realizado desde 1979. Em 2022, a programação está dividida em três grupos: crianças de (3 a 11 anos), juventude (12 a 21 anos) e adultos a partir de 22 anos. E será composta por atividades de estudo e discussão do tema em salas da plataforma Zoom Meeting.

Confira a programação do EIMEP 2022:

Crianças

Data 26.02.22

16h às 18h

"Há muitas moradas na casa do Pai"

"No rumo do mundo de regeneração"

"Os tempos são chegados"

Juventude

Data 27.02.22

14h às 16h – "Ética"

Data 28.02.22

14h às 16h – "Sociedade"

Data 01.03.22

14h às 16h – "Meio Ambiente"

Adultos

Data: 27.02.22

9h às 11h30 – "Os tempos são chegados"

16h às 18h – "Da transição à regeneração"

Data 28.02.22

9h às 11h30 – "Qual momento estou vivendo?"

16h às 18h – "A nova geração"

Data 01.03.22

9h às 11h30 – "No rumo do mundo de regeneração"

16h às 18h - Encerramento