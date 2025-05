Duas linhas de ônibus do Guamá são unificadas na 314 Guamá/Ver-o-Peso

Duas linhas de ônibus que atendem o bairro do Guamá foram fundidas e passam a constituir uma única linha a partir desta semana. De acordo com a Ordem de Serviço 011/2025, da Prefeitura Municipal de Belém, as linhas 312 (Guamá-Montepio) e 317 (Guamá-Pátio Belém) foram extintas e terão os itinerários unificados e incluídos na linha 314 (Guamá-Ver-o-Peso / via Montepio). A sugestão foi dado pela empresa responsável pelas linhas e acatada após análise técnica da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SegBel).

A partir dessa decisão, o itinerário da linha 314 ficará da seguinte forma: Sentido bairro-centro: Terminal UFPA, avenida Perimetral, rua Augusto Corrêa, rua Barão de Igarapé-Miri, avenida Tucunduba, acesso à ponte da rua São Domingos, avenida Tucunduba, retorno na ponte da rua dos Mundurucus, avenida Tucunduba, passagem Napoleão Laureano, travessa Guerra Passos, rua dos Mundurucus, travessa Teófilo Conduru, avenida Conselheiro Furtado, avenida José Bonifácio, avenida Governador José Malcher, avenida Assis de Vasconcelos, avenida Marechal Hermes (Pista Direita) e avenida Boulevard Castilhos França.

Já no sentido centro-bairro o itinerário será: avenida Portugal, rua Ignácio Guilhon, avenida 16 de Novembro, avenida Conselheiro Furtado, avenida Roberto Camelier, rua dos Mundurucus, travessa Quintino Bocaiuva, avenida Nazaré, avenida Governador Magalhães Barata, travessa Castelo Branco, rua dos Mundurucus, avenida Tucunduba, rua Barão de Igarapé-Miri, rua Augusto Corrêa, avenida Perimetral e Terminal UFPA.

Por meio de nota, a SegBel informou que “após solicitação da empresa responsável pela operação, a proposta de ajuste na frota foi analisada e aprovada com base em estudo técnico elaborado pelo setor competente. O levantamento concluiu que a medida resultará em um aumento na oferta de ônibus nas linhas que passaram a incorporar os veículos dos itinerários cancelados. Com mais ônibus em operação, o intervalo entre as viagens será reduzido, proporcionando menor tempo de espera para os passageiros e maior regularidade no serviço”.