Dono de música ‘Olha o pacman’ é liberado após ser detido com explosivos no Aeroporto de Belém

Foi liberado da prisão na tarde deste sábado (17), o DJ paraense Hud, dono do hit “Olha o Pacman”. Por meio de nota, publicada no Instagram, a assessoria de comunicação do artista informou que ele foi preso pela Polícia Federal (PF), na última terça-feira (12), ao tentar embarcar com uma mala com explosivos em um voo no Aeroporto Internacional de Belém.

Segundo a assessoria do DJ, o artista Hud o Brabo e seu produtor Andrey “retornavam de seu primeiro show internacional realizado em Caiena (Guiana Francesa), quando foram surpreendidos pela Polícia Federal, que no momento estava deflagrando uma operação para investigação de suposta conduta de violação da segurança aeroportuária, pôr em tese, portarem artefato explosivo.”

A nota segue ao afirmar que “por ter comprometimento com sua carreira, e sobretudo, ter o maior respeito com seus fãs e demais pessoas, nunca se envolveu em delitos. Na ocasião dos esclarecimentos prestados à Justiça, sua assessoria jurídica foi acionada. O artista apresentou as razões e motivações, elucidando que viajava a trabalho, juntamente com seus instrumentos profissionais usados em seus shows.”

“A assessoria jurídica juntamente com a assessoria de imprensa ressalta que, o artista está à disposição e pronto para colaborar com todas as autoridades, assim como respeita e confia no Poder Judiciário, da mesma forma que nutre igual respeito e confiança por todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública Municipal, Estadual e Federal, mobilizados na operação”, afirma outro trecho do comunicado.

“O artista apresentará tudo o que for necessário para o exercício da sua ampla defesa, respaldado sobretudo na defesa técnica e no que o Estado Democrático de Direito, da República Federativa do Brasil, permitir. As medidas cautelares privativas de liberdade foram revogadas e o artista foi liberado, dando continuidade a sua rotina de trabalho, organização para shows, e planejamento para o seu próximo Set.”

“Nós, da assessoria do artista Hud O Brabo, aproveitamos para tranquilizar a todas as pessoas, familiares ,fãs e contratante, ao mesmo tempo em que registramos o nosso mais profundo agradecimento, pelas mensagens de carinho e apoio”, finaliza a nota.