Domingo de Páscoa: confira a programação das missas em Belém

Neste Domingo de Páscoa (20), a Arquidiocese de Belém vivencia a celebração da ressurreição de Jesus Cristo em todas as 109 paróquias, com missas ao longo do dia presididas por párocos e vigários paroquiais. A data marca o ponto central da fé cristã e é considerada a mais importante do calendário litúrgico da Igreja Católica, a partir da qual se organizam todas as outras festividades religiosas. Por isso, os fiéis são especialmente convidados a participar da Santa Missa.

O Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá a missa das 11h na Fazenda da Esperança e, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Marituba.

Já o Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli, estará com a Pastoral das Ilhas, presidindo às 9h na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no Rio Genipaúba, e às 19h na Paróquia Divina Misericórdia.

Na Catedral Metropolitana, haverá missa às 7h, presidida pelo Padre Joseildo Zeferino, Vigário Paroquial da Catedral e às 9h e 19h pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese e Cura da Catedral

Programação de Missas em Paróquias da Arquidiocese de Belém:

Catedral Metropolitana de Belém: 7h, 9h e 19h

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré: 6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h

Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças: 7h, 9h e 18h (Capela São Sebastião)

Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio: 7h, 9h e 19h

Santuário Santa Rita de Cássia: 7h, 9h, 17h30 e 19h30

Paróquia Nossa Senhora do Livramento: 7h e 18h

Paróquia Santo André Apóstolo: 7h e 19h

Paróquia Transfiguração do Senhor: 9h e 18h30

Paróquia Santa Luzia – Jurunas: 7h, 10h e 18h30

Paróquia Jesus Bom Samaritano: 7h30 e 19h30

Paróquia São Francisco – Tapanã: 7h e 18h30

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus: 7h, 9h e 18h30

Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro: 7h e 19h

Paróquia São Benedito: 7h30 e 18h30

Paróquia São Jorge: 9h e 18h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha: 7h, 9h e 18h

Paróquia Arcanjo Miguel: 7h30 e 19h

Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá: 7h30 e 19h

Paróquia Imaculada Conceição – Outeiro: 8h

Paróquia Ascensão do Senhor: 8h e 17h30

Paróquia Santa Edwiges: 9h30 e 18h

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Jurunas: 8h30, 18h30 e 20h30