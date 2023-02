Distritos de Belém terão segurança reforçada durante o carnaval 

Mais de 400 guardas municipais de Belém vão reforçar o efetivo nos distritos de Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e a ilha do Combu, a partir desta sexta-feira (17), para coibir crimes e garantir tranquilidade à população, turistas e moradores que vão curtir o feriado prolongado de carnaval nessas localidades.

As ações da Prefeitura, por meio da Guarda Municipal de Belém (GMB), serão realizadas em parceria com a Polícia Militar e demais órgãos da segurança pública. Haverá patrulhamento ostensivo e preventivo nos bairros dos distritos, com atenção maior nos corredores dos desfiles das escolas de samba e blocos dos distritos.

“A missão da Prefeitura e da Guarda Municipal é garantir, após dois anos sem folia nas ruas, que o carnaval transcorra com a maior tranquilidade para aqueles que estão indo aos balneários para a folia e para os que estão indo para o lazer e descanso”, afirma Sindeval Bittencourt, o inspetor-geral em exercício da GMB.

Em Mosqueiro, além do reforço de 116 guardas municipais, duas viaturas e sete motocicletas, será instalado no caramanchão da Praia do Farol, o ônibus de videomonitoramento da GMB, que vai acompanhar em tempo real as imagens captadas pelas câmeras instaladas na ilha. O veículo vai funcionar 24h, em parceria com o Centro Integrado de Comando (Ciop).

A ilha do Combu contará com ações de patrulhamento fluvial da GMB, no sábado de Carnaval, 19, e quarta-feira de cinzas, 22.

Para o distrito de Icoaraci já estão escalados 114 servidores dos grupamentos táticos e operacional, que vão cobrir, no dia 20 deste mês, o desfile oficial das Escolas e Blocos do distrito, realizado na rua 15 de agosto. Os guardas municipais que atuam na inspetoria local vão patrulhar os bairros e a orla.

Já a ilha de Outeiro recebe reforço com rondas durante os períodos da manhã e da tarde, nas praias Grande e do Amor e no dia 21, dia do desfile oficial das Escolas de Samba e dos Blocos Carnavalescos de Caratateua, 103 guardas municipais vão reforçar a segurança, a partir das 18h, na Praça Água Boa, palco das apresentações.

O serviço ordinário na capital será mantido sem alteração e, nos dias 17 (sexta-feira) e 18 (sábado), durante a folia programada pela Prefeitura na Aldeia Cabana, a GMB vai atuar com 130 guardas municipais por noite. A GMB também atuará de 18 a 21 e no dia 25 de fevereiro, no Ver-o-Rio, durante o evento carnavalesco Circuito Mangueirosa.