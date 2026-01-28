Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia Nacional da Visibilidade Trans: veja ações e serviços que serão ofertados em Belém

Lembrado nesta quinta-feira (29), o Dia Nacional da Visibilidade Trans foi criado para ampliar a conscientização e fortalecer a luta por direitos humanos da comunidade transexual e transgênero no Brasil

O Liberal
fonte

O Dia Nacional da Visibilidade Trans é comemorado anualmente, no dia 29 de janeiro, e celebra, desde 2004, o orgulho, a existência, a conscientização e a resistência da comunidade trans e travesti, dentro do movimento LGBT (Reprodução)

Lembrado nesta quinta-feira (29), o Dia Nacional da Visibilidade Trans foi criado para ampliar a conscientização e fortalecer a luta por direitos humanos da comunidade transexual e transgênero no Brasil. Em Belém, a data será marcada por ações de cidadania e saúde, além de programações. As iniciativas também têm o objetivo de reforçar a importância de políticas públicas contínuas para inclusão.

Uma das ações será a programação "Trilhar o Caminho da Esperança", do Movimento Família Hope, uma iniciativa com foco no acolhimento, orientação e defesa dos direitos de pessoas trans. Será no Solar da Beira, no bairro da Campina, das 9h às 13h, e contará com orientações e atendimentos na área da saúde, incluindo serviços como vacinação e testes rápidos de glicose e HIV. Também serão oferecidos atendimentos e orientações jurídicas pela Defensoria Pública do Estado do Pará, inclusive com serviço de orientação para retificação de nome e encaminhamento para emissão de RG.

A população ainda poderá acompanhar rodas de palestras sobre saúde mental. O evento contará ainda com apresentações artísticas com drag queens e cantores, um desfile realizado exclusivamente por pessoas trans e a entrega de certificados para voluntários e homenageados. Durante a programação, também haverá um lanche solidário com alimentação totalmente gratuita. 

Para o presidente e fundador da Família Hope, Victor de Almeida, a visibilidade de pessoas trans não deve se limitar à ênfase na identidade de gênero. Ele destaca que, embora vivências trans estejam marcadas por dificuldades, é essencial evidenciar também outras dimensões da vida dessas pessoas. Segundo Victor, a representatividade e a visibilidade precisam apresentar o indivíduo como um ser humano completo.

Avanços

Victor enfatiza que muito já foi conquistado, mas ainda é necessário avanços. “Essa data, eu gostaria que fosse para enfatizar o quanto dessas pessoas merecem estabelecer visibilidade porque elas são excluídas justamente só por serem trans. Sendo que essas pessoas fazem parte da sociedade como profissionais e como cidadãos”, relata.

“Muitas mulheres trans, muitas travestis morreram no passado justamente para termos os temas que temos agora, mas devemos relembrar isso, valorizar o que temos e, ainda assim, buscar mais, porque a sociedade ainda precisa melhorar muito quando se trata de ver uma pessoa somente como um ser humano”, acrescenta o presidente do Movimento Hope. 

Belém pra Todos

Também em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, a  Prefeitura de Belém, realizará mais uma nova edição do projeto “Belém pra Todos”. A ação será realizada no sábado (31), das 8h às 12h, no auditório da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica Davi Miguel.

Serão ofertados diversos serviços de cidadania e assistência social, saúde, orientação jurídica e segurança pública, com atendimento para o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), vacinação (HPV, hepatites e gripe), orientações para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, atendimento sobre o programa Minha Casa, Minha Vida para pessoas LGBTIQIAPN+ e haverá participação da Delegacia de Crimes Discriminatórios para acolhimento e orientações.

O evento também marca o início da política de inclusão produtiva, com o lançamento de estágio remunerado destinado a mulheres trans, travestis e transexuais, com bolsas ofertadas por empresas privadas e início previsto para fevereiro. Para o cadastro, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e antecedentes criminais.

Festival Arte Breada

Nesta terça-feira (27) e na quarta-feira (28), o Amazônia Integrada: Festival Arte Breada apresenta uma programação especial dedicada ao audiovisual. A agenda, que integra a Semana da Visibilidade Trans, inclui exibição de curtas e longas-metragens seguida de bate-papos com diretores, atrizes e artistas convidados, ampliando o diálogo entre público e realizadores.

A Mostra Audiovisual Paraense apresentará, ao longo dos dois dias, produções de artistas trans do Pará, com narrativas sobre corpos, identidades e territórios amazônicos. Na terça-feira (27), ocorre a exibição online do longa “Os fãs mais rebeldes que a banda” (2022), seguida de conversa com o público. À noite, em sessão presencial com Libras, serão exibidos os curtas “Mururé” (2024) e “Corpo Transversa” (2021), com bate-papo mediado por Lírio do Pará e participação de artistas das obras.

Na quarta-feira (28), a programação inclui o longa online “Deusa da Aberrasaum” (2021), que aborda transições de gênero e racialidades na Amazônia, e, à noite, os curtas presenciais “Meninx” (2017) e “Americana” (2025), também acompanhados de debate mediado por Lírio do Pará.

Confira a programação completa das ações pelo dia da Visibilidade Trans em Belém:

- Ação Trilhar o Caminho da Esperança (Família Hope)

📌 Local: Solar da Beira

🕒 Horário: 9h às 13h

Serviços:

Vacinação e testes rápidos

Orientação jurídica (retificação de nome e RG)

Palestras de saúde mental

Apresentações artísticas e desfile trans

Lanche solidário gratuito

- Ação “Belém pra Todos” (Prefeitura de Belém)

📌 Local: Semel, Aldeia Cabana 

🕒 Horário: 8h às 12h

Serviços:

CadÚnico e orientações jurídicas

Vacinação (HPV, hepatites, gripe)

Orientações sobre Minha Casa, Minha Vida para LGBTIQIAPN+

Delegacia de Crimes Discriminatórios

Lançamento de estágio remunerado para mulheres trans, travestis e transexuais | Documentos: RG, CPF, residência, escolaridade e antecedentes

- Amazônia Integrada: Festival Arte Breada

📅 27/01 (Terça-feira)
🕒 15h às 17h – Online
🎥 Os fãs mais rebeldes que a banda (2022)
Exibição via Zoom + bate-papo ao final

🕖 19h às 21h – Presencial (com Libras)
🎥 Mururé (2024)
🎥 Corpo Transversa (2021)

📅 28/01 (Quarta-feira)
🕒 15h às 17h – Online
🎥 Deusa da Aberrasaum (2021)
Exibição via Zoom + bate-papo

🕖 19h às 21h – Presencial
🎥 MENINX (2017)
🎥 Americana (2025)
🗣 Bate-papo: 21h às 21h30

✨ Tema dos encontros:
“O ontem e o amanhã: Cinema Trans no Pará”

📌 Participação para as exibições online com certificado:
🎟 Inscrição gratuita – somente pelo Sympla:
👉 https://www.sympla.com.br/evento-online/mostra-audiovisual-paraense-exibicao-de-os-fas-mais-rebeldes-que-

Palavras-chave

dia nacional da visibilidade trans

ação social
Belém
