Dia dos Pais: famílias aproveitam momentos de lazer e diversão em Belém

Aproveitar o Dia dos Pais em meio a natureza foi a escolha de muitas famílias que estiveram neste domingo (13), no Parque Estadual do Utinga. Os vários pais que levaram os filhos para curtir uma manhã de lazer no local expressaram a importância da data e de momentos de união com a criançada.

Denis Sousa, a esposa e os filhos, Joaquim e Álvaro (Reprodução: Igor Mota)

Com uma programação diferenciada e voltada ao ecoturismo, o Utinga sempre atrai muitos visitantes, tanto da capital paraense, quanto de outros municípios do estado. A oportunidade de levar toda a família para o ar puro nessa data especial, foi o que atraiu o lojista Denis Sousa, de 44 anos, até o local. Ele, a esposa e os dois filhos, Joaquim e Álvaro, de nove e três anos, que são de Bragança, escolheram uma opção diferente para comemorar o Dia dos Pais.

“Nós somos de Bragança e vamos ficar dois dias, então resolvemos unir o útil ao agradável e aproveitar o dia dos pais aqui. Trouxemos as nossas crianças para conhecerem um pouco dessa calmaria que a natureza nos proporciona e dessas atividades que podemos fazer ao ar livre. Eu sempre prezo por estar juntos com eles nessas datas especiais, como hoje. Geralmente recebemos muitos convites para estar com amigos e família, mas sempre vamos todos juntos”, conta Denis.

Momento pai e filhos

Bruno Coelho e o filho, Bruno Henrique (Reprodução: Igor Mota)

Bruno Coelho de Sousa, de 23 anos, estava passeando junto com o filho, Bruno Henrique, de 3 anos, no Utinga. Segundo o vendedor, os dois costumam ir até o local para caminhar e andar de bicicleta com a família. No entanto, como forma de celebrar o Dia dos Pais, neste domingo, eles resolveram ir sozinhos, para aproveitar ainda mais o momento fazendo as atividades juntos.

“Uma vez no mês a gente sempre vem juntos assim. Como é dia dos pais, me adiantei e vim só com ele para passear e fazer o percurso até o final da estrada. Ele sempre fica muito animado quando a gente vem juntos aqui porque gosta de correr e eu sempre deixo ele a vontade para fazer isso. Gosto de trazer ele para se divertir comigo. Depois daqui já vamos para o almoço em família, aí ele também vai poder ficar junto do avô e de outras pessoas que comemoram esse momento com a gente”, fala.

João Tonini e os filhos, Maria Eduarda e Vinícius (Reprodução: Igor Mota)

Outro pai que também escolheu passar algumas horas sozinho com os filhos foi o administrador João Tonini, de 40 anos. Ao lado das crianças, Maria Eduarda, de sete anos, e Vinícius, de quatro anos, ele comenta que a atividade preferida que fazem juntos é andar de triciclo.

“É um dos nossos programas prediletos. E como é dia dos pais, eles estão tentando me agradar e hoje vamos passar o dia todo juntos. Eles se divertem muito. É sempre bom passar o dia com a família, ainda mais aqui, em meio a natureza. Eu achei agradável também porque está muito tranquilo aqui. Até cheguei a pensar que ia ficar mais lotado devido ser dia dos pais, mas tá muito agradável e organizado”, diz.

'Turistando'

Alan Patrick e o filho, Luís Patrick (Reprodução: Igor Mota)

Alan Patrick, de 42 anos, que é vidraceiro, levou o filho, Luís Patrick, de 11 anos, para conhecer o Parque do Utinga como uma maneira de fazerem uma atividade diferente no Dia dos Pais. É a primeira vez que eles estiveram no local e adoraram o passeio.

“Tá sendo maravilhoso. É a primeira vez que estamos fazendo uma visita aqui e gostamos muito de conhecer o parque, os animais, as fontes e tudo mais. Como ele mora com a mãe, hoje ele veio passar o dia todo comigo para que a gente pudesse comemorar a data juntos. Então pensei que, para não ficar na mesmice em casa, a gente poderia conhecer algum lugar novo e trouxe ele aqui. Sempre gosto de passar o máximo de tempo possível com meu filho e sei que ele também aproveita muito quando estamos juntos”, declara.