Dia do Trabalho é marcado por serviços de saúde e cidadania para os moradores da Grande Belém

A Praça da República, no bairro da Campina, em Belém do Pará, ficou bastante movimentada na manhã desta quarta-feira (1), com a oferta de vários serviços gratuitos de saúde e cidadania. A programação, montada pelo governo do Estado, por meio do Programa "Governo do Pará nos Bairros", disponibilizou consultas oftalmológicas, atendimentos com clínico geral, vacinas e testes rápidos para a detecção de doenças, além de exames para produção de óculos de grau gratuitos, e emissão de documentos, como a 2ª via de Certidão de Nascimento e de RG. A programação começou por volta das 8h, com tendas montadas próximo ao Theatro da Paz, bem no centro da praça.

O pescador Alzerino Ferreira de Sousa, de 68 anos, do bairro do Paracuri, distrito de Icoaraci, na capital, acordou cedo para garantir um exame de vista. "A vista está ruim e por isso procurei esse exame. É mais difícil procurar atendimento no meio da correria da semana, com trabalho para fazer. Mas aproveitei o feriado para cuidar da saúde da vista. Agora estou com receita para pegar óculos", comemora.

Pescador Alzerino Ferreira de Sousa, de 68 anos, mostra receita para garantir óculos, após atendimento na Praça da República (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Os serviços também foram disponibilizados no município de Ananindeua, na Grande Belém. Com atendimentos de saúde e cidadania ao longo da manhã, na Escola Estadual Maria Helena Tavares, no bairro do Distrito Industrial. E também com serviços de estética, atendimentos veterinários (vacinação antirrábica e consultas para cães e gatos), atendimento jurídico, ecoponto, oficinas de gastronomia, atividades recreativas para crianças, além da entrega de kits de enxovais, máquinas de costura e cestas com alimentos.

Essa foi uma programação organizada pela Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac). Conforme o titular da Secretaria, Igor Normando, a estimativa é atender mais de 20 mil pessoas nas ações. "É uma ação que vem crescendo e vem fazendo cada vez mais. Para garantir o direito desses cidadãos a atendimentos de qualidade", destaca.