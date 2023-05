Dia do Trabalhador com serviços gratuitos gera grande movimentação na Praça da República

Mais de quatro mil pessoas foram atendidas durante a ação “TerPaz Dia do Trabalhador”, que foi realizada na praça da República, na manhã desta segunda-feira (1º), em Belém, e ofereceu mais de 20 serviços gratuitas à população em comemoração à data.

A programação começou às 8 horas, se estendeu até o meio-dia e foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac). Titular da Seac, Igor Normando disse que a ação celebra a data que representa a conquista de direitos de cada cidadão e cidadã.

“Por isso resolvemos levar todo o aparato da Secretaria de Cidadania à Praça da República, que também é um lugar simbólico para os trabalhadores, para facilitar o acesso a serviços básicos, além de proporcionar um momento de lazer para as famílias desses trabalhadores", afirmou.

O secretário também disse que, “com seu suor”, os trabalhadores e as trabalhadoras fazem com que “a locomotiva econômica do nosso estado possa girar. E nada mais justo que o governo Estado reconhecer esse dia tão importante”. O titular da Seac estimou, mais cedo, que em torno de cinco mil pessoas deveriam ser atendidas durante a ação, que ocorreu durante um forte sol - o levantamento oficial apontou quatro mil pessoas.

Com uma estrutura montada por quatro carretas e 12 tendas, mais de 20 serviços foram oferecidos para a população, dentre eles, atendimento médico e odontológico, vacinação contra tríplice viral, HPV e Covid-19, testagem rápida para Sífilis, Hepatites e ISTs, emissão de passe livre para pessoa idosa e acompanhante, emissão dos documentos de Carteira de Trabalho Digital, RG e Certidão de Nascimento e Óbito,, orientação jurídica, vacinação animal e cadastro para o programa ParáPet de castração animal, além de palestras sobre higiene bucal e visita guiada gratuita ao Theatro da Paz.

Titular da Seac, Igor Normando disse que a ação celebra a data que representa a conquista de direitos de cada cidadão e cidadã: "E nada mais justo que o governo Estado reconhecer esse dia tão importante” (Carmem Helena/O Liberal)

Moradores defendem que essas iniciativas ocorram com mais frequência

A autônoma Maria Arlete da Silva, 53 anos, aguardava na fila a hora de tomar a vacina contra covid-19. Ela aproveitou o feriado porque, durante a semana, trabalha e é mais complicado ir em uma unidade de saúde. Maria Alerte afirmou que ações como essa deveriam ocorrer com mais frequência, para que mais pessoas pudessem ter acesso a esses serviços gratuitos. “Afinal, nós pagamos impostos”, disse.

O microempreendedor Eder Neves, 58 anos, levou sua cadela Pérola, de 4 anos, para ser vacinada. “Esse tipo de evento é muito bom, porque tem prestação de serviços à população”, disse. “Deveria ter mais vezes”, contou.

A fila para a vacinação animal também estava grande e, por isso, Eder não sabia se conseguiria atendimento para a Pérola. Se não conseguisse, levaria seu pet em uma clínica particular. Enquanto isso, ele aproveitou a movimentação na praça, que estava bem animada.

O eletricista Kenedy Miranda Costa, 41 anos, tirou um novo RG. E, enquanto esperava para pegar o documento, curtiu o show da banda de rock Zona Rural, a primeira a apresentar como parte da programação musical. Fez fotos e vídeos da apresentação da banda.

As outras atrações musicais foram o cantor Markinho Duran e Afonso Cappelo, este último participante do programa "The Voice Brasil" em 2016. A ação cidadã “TerPaz Dia do Trabalhador” teve a parceria da Secretaria de Saúde (Sespa), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Polícia Civil, Defensoria Pública do Estado, Fundação ParáPaz e Fundação Cultural do Pará.