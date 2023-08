Dia do Soldado: mais de 100 autoridades civis e militares recebem medalhas em Belém

O Exército Brasileiro celebrou, na manhã desta sexta-feira (25), o Dia do Soldado. Em Belém, o Comando Militar do Norte (CMN) comemorou a data com uma cerimônia militar, realizada no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), localizado no bairro do Souza.

Mais de 100 autoridades civis e militares foram condecoradas, com medalhas, por merecimento e em reconhecimento aos serviços relevantes à sociedade paraense e aos serviços prestados ao Exército Brasileiro.

Comandante do Comando Militar do Norte (CMN), o general Luciano Guilherme Cabral Pinheiro conduziu a solenidade. “Pra gente, o Dia do Soldado é um dia muito especial. Nós temos o Dia do Exército, em 19 de abril, e o Dia do Soldado, em que reverenciamos a figura do Duque de Caxias, que é o nosso patrono. Caxias foi pacificador, percorreu toda a carreira diplomática, política, e foi realmente um líder nosso. E nós nos espelhamos nesse exemplo”, afirmou.

Este dia 25 de Agosto, portanto, é dedicado a Duque de Caxias e a todos os soldados brasileiros do Exército Brasileiro, acrescentou. O general Guilherme também falou sobre o CMN. “O Comando Militar do Norte é um comando recente, é o mais novo comando militar do Exército. Tem apenas 10 anos. E ele tem sido integrado, aos poucos, sendo montado de uma forma a ter os meios mais modernos”, afirmou.

“Recebemos agora recentemente a aviação do Exército. Então, é um comando que tem tudo aí para, daqui a 5 ou 10 anos, se tornar um comando referência para todo o nosso Exército. A sociedade paraense que tão bem nos acolhe merece isso aí. E a Amazônia também, a defesa e proteção dessa nossa Amazônia Oriental”, disse.

O general Guilherme também falou sobre o principal desafio do Exército nos dias atuais. “Principalmente manter esse nosso território, manter a nossa soberania. É uma larga extensão de terra, muitas florestas, e isso aí dificulta a defesa e a proteção. Mas nós estamos aqui justamente para isso, para manter o nosso território que foi conquistado com tanto sacrifício dos nossos antepassados. É um dever, uma obrigação nossa”, afirmou o general.

Comemorações vão continuar neste sábado e domingo

As comemorações vão continuar, neste sábado (26) e domingo (27), com uma exposição no Shopping Bosque GrãoPará. O público terá a oportunidade ver de perto artigos militares, viaturas operacionais e equipamentos utilizados no dia a dia do soldado da Amazônia. Uma aeronave do Destacamento de Aviação do Exército no CMN (Dst Av Ex/CMN) também promete ser uma atração à parte ao pousar no shopping.

O evento contará ainda com a exposição de carros antigos e da equipe Feras do Asfalto. A programação se encerra às 18h do domingo, com uma apresentação da Banda de Música do CMN. Os festejos pelo Dia do Soldado no CMN começaram na terça-feira (22), com palestras ministradas por militares em escolas públicas e privadas da capital paraense, sobre o tema “O Exército Brasileiro e as formas de acessar a carreira militar no Exército”.

A troca de experiências com a comunidade escolar objetivou fomentar nos estudantes o estímulo ao civismo e ao patriotismo, entre outros valores militares. Além disso, reforça a integração da Organização Militar com as escolas escolhidas, pois algumas delas estão, inclusive, localizadas no entorno da área militar.

Dia do Soldado

A data escolhida para celebrar o Dia do Soldado - 25 de agosto - é em homenagem a Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Nascido em 25 de agosto de 1803, foi um dos principais militares do país, sendo considerado patrono do Exército Brasileiro por meio do Decreto n° 51.429.

Exposição de artigos militares

Data: 26 e 27/8/23

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque Grão Pará