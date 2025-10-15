Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia do Professor: data reforça a importância de quem cuida da formação escolar e cidadã na sociedade

Os professores são importantes tanto para o ensino de disciplinas quanto para a orientação de problemas que os alunos trazem de fora da escola

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

Lúcia Teixeira é professora há 27 anos (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

Celebrado em 15 de outubro, no Brasil, o Dia do Professor destaca um dos profissionais mais importantes para a sociedade, visto que eles são responsáveis pela formação escolar e cidadã dos estudantes. Para os professores, a parte mais recompensadora da profissão é possibilitar que as pessoas realizem os seus sonhos e mudem de realidade, apesar de alguns desafios. Aos alunos, cabe o reconhecimento e o respeito por aqueles que tratam o ensino com cuidado e dedicação.

A educação é um caminho por onde as pessoas podem mudar de realidade e melhorar as suas vidas, principalmente nas escolas públicas, como defende a professora de Química Lúcia Teixeira da Silva, de 51 anos. Por conta disso, ela acredita que possui uma alta responsabilidade no dia a dia em sala de aula.

“Me vejo como alguém muito importante na formação das pessoas. Então, para mim, ser professor é uma responsabilidade imensa, porque estou orientando pessoas para o futuro”, relata Lúcia Teixeira, professora da rede pública estadual de ensino há 27 anos.

Por mais que a responsabilidade seja grande, a contribuição e o impacto do ensino na vida dos estudantes, além do contato diário com os jovens, são muito recompensadores para o professor de Geografia Jurueno Sampaio de Oliveira.

image Jurueno Sampaio é professor desde 1989 (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

“Nós acompanhamos as dificuldades e os problemas que os alunos enfrentam. A satisfação é ver que contribuímos para que eles consigam atingir o sonho profissional. Na escola pública, principalmente, às vezes o aluno é o primeiro da família a conseguir ir para o ensino superior”, comenta Jurueno Sampaio, que é professor desde 1989, tendo ministrado aulas tanto em instituições privadas quanto públicas.

Além do ensino escolar

Os professores são essenciais para ensinar as diversas disciplinas ofertadas pelas instituições de ensino. Por outro lado, esses profissionais também lidam e orientam acerca dos problemas de fora da escola que os alunos levam para a sala de aula.

“Quando o aluno vem para a escola, ele vem com uma gama de questões que, às vezes, o professor é quem vai saber e orientar. Nós estamos em uma escola de tempo integral e passamos o dia com o aluno. Então, temos um contato com o aluno até maior do que ele tem com a própria família. Conseguimos perceber os problemas e encaminhamos essas demandas aos profissionais da instituição”, comenta Lúcia Teixeira.

Visão do aluno

O cuidado e a atenção que os professores têm com os alunos são o que mais chamam a atenção da estudante Jennifer Monteiro Vilela, de 18 anos. Para ela, a profissão do educador é a mais importante de todas e merece ser mais valorizada. “A profissão dos professores alcança outras profissões. Eles conseguem se comunicar com as pessoas. O professor sempre está atento ao que o aluno passa dentro e fora da escola. Então, é uma profissão que precisa ser exaltada”, defende.

A estudante sonha em ser jornalista e explica que a decisão foi tomada a partir de um conselho de um professor. “Meu sonho é me formar em jornalismo. Eu acho que a comunicação faz parte de mim. Inclusive, foi um professor que me falou que eu sou uma ótima jornalista e eu não tirei isso da minha mente, desde antes do ensino médio. Então, os professores foram essenciais para a minha vida.”

image Jennifer Monteiro Vilela decidiu que quer ser jornalista após sugestão de um professor (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

Histórias marcantes

Ao longo de décadas atuando com educação, os professores reúnem várias histórias de conquistas alcançadas pelos seus estudantes. O educador Jurueno Sampaio destaca o caso de um aluno vendedor de jornais que conquistou a aprovação em Medicina. “Um aluno vendia jornal para mim e eu consegui uma bolsa de estudos para ele. Em seguida, ele começou a estudar e passou em Biologia e Medicina. Ele saiu de uma condição financeira difícil e hoje é médico”, conta.

No caso da professora Lúcia Teixeira, um episódio que marcou a vida docente foi ter sido a primeira professora negra de uma aluna, servindo de inspiração. “Quando ela entrou na escola, na primeira aula dela, fui eu que entrei, sendo a primeira professora negra que ela teve. Com isso, ela percebeu que podia ir mais longe. Hoje, está cursando um doutorado em Engenharia Biomédica, em São Paulo”, relata.

Para a professora Lúcia Teixeira, essas conquistas são motivos de felicidade e realização. “Fico muito feliz. Sinto que consegui desempenhar o meu papel na sociedade. Como eu falo: educação é mudança de realidade. Mudou a minha. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar no ensino superior”, afirma.

Desafios enfrentados pelos professores

Apesar da felicidade de ser professor, o ofício ainda apresenta desafios diários que poderiam ser superados. O professor Jurueno Sampaio ressalta a falta de engajamento de muitas famílias no acompanhamento dos alunos e o desgaste com a indisciplina de alguns estudantes. “Se você não tiver um nível de autoridade e estratégias pedagógicas, o professor não dá aula ou perde tempo corrigindo o aluno. Isso afeta o desempenho do ensino”, explica.

A falta de valorização dos professores é outro desafio citado de forma recorrente pelos profissionais da educação. A professora Lúcia Teixeira destaca que já houve grandes avanços nessa área, ainda que não sejam suficientes. “São altos e baixos, mas eu vejo que já melhorou bastante a valorização. Tivemos uma certa melhora da nossa qualidade de vida enquanto profissional, mas ainda precisa melhorar muito”, afirma.

