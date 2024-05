Dia do hamburguer: veja como fazer o 'Burg Pará', sanduíche delicioso com jambu e camarão

O hambúrguer é um dos pratos favoritos dos brasileiros. Em Belém, para comemorar o Dia do Hamburguer, que ocorre nesta terça-feira (28), o restaurante Engenho Dedé ensina a fazer um dos mais pedidos do restaurante: o “Burg do Pará”, que tem um toque regional: feito com camarão e jambu.

Sobre o “Burg do Pará”, o gerente do restaurante, Mateus Ribeiro, destaca que é um dos pratos mais pedidos porque além de ser uma alternativa rápida, ele tem ingredientes que fazem parte do dia a dia do paraense. “Quem já imaginou comer camarão e jambu em um hambúrguer? Aqui, no Engenho, é possível de encontrar. A cozinha regional é muito forte. O Burg do Pará é um sucesso”, finaliza.

Veja como fazer o “Burg do Pará”

Ingredientes

1 pão de hambúrguer;

50g de geleia de cebola;

20g de manteiga;

100g de batata;

50g de queijo mussarela ralado;

40g de camarão com casca;

180g de hambúrguer;

50g de jambu;

Azeite;

Pasta de alho.

Modo de preparo

Corte o pão no meio, pincele com manteiga e leve ao forno até dourar. Não deixe o pão seco. Reserve; Pincele o hambúrguer com o restante da manteiga e asse no ponto desejado; Refogue o jambu com azeite e pasta de alho. Reserve; Frite a batata e deixe escorrer o excesso de óleo. Em um recipiente, adicione o queijo e leve ao microondas por 1 minuto. Reserve; Montagem: adicione a geleia de cebola nas fatias de pão; na parte inferior acrescente o jambu, em seguida o hambúrguer e finalize com o queijo. Feche com a fatia superior do pão. Batata frita para acompanhar.