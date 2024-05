Dia do Hambúrguer: lanche também é paixão dos paraenses e conquista o paladar com diversas versões

No Pará, o amor pelo hambúrguer também conquista corações e paladares dos paraenses. E, para muitos, o que torna o sanduíche ainda mais especial são os molhos, especialmente a maionese caseira, além das carnes artesanais, que dão um toque único e saboroso ao lanche. A paixão pelo clássico é tanta que, na próxima terça-feira (28), se comemora o Dia Mundial do Hambúrguer. Em Belém, neste fim de semana, amantes do fast-food recebem um festival que reunirá hamburguerias da capital, oferecendo uma variedade de burgers.

Criado na Alemanha, mas popularizado nos Estados Unidos, o hambúrguer chegou no Brasil em meados dos anos 50 e, ao longo do tempo, já ganhou diversas versões, conquistando a todos. Uma dessas pessoas apaixonadas pelo sanduíche é a criadora de conteúdo Aritana Campos, de Belém. Para ela, apreciar o lanche é uma experiência que vai além, sendo marcada não somente pelo ato de se alimentar, mas em garantir bons momentos com pessoas queridas.

“Hambúrguer é uma comida perfeita: tem tudo que eu gosto. É algo que na infância era como um prêmio, seja em momentos especiais, por tirar boas notas e afins. Desde então, é uma memória afetiva que remete a coisas boas, aliado à praticidade de uma refeição super gostosa. Inclusive, eu e meu marido, todo domingo, fazemos um ‘lanche especial’ em casa, que é um momento que tiramos pra passar mais tempo juntos. E nesse lanche especial sempre estão presentes os hambúrgueres”, diz Aritana.

Experiência

Ela lembra que a junção de sabor faz a experiência gastronômica ser ainda mais completa. A criatividade no momento de apreciar os burgers também ganha forma. E ela detalha o combo perfeito na hora de comer o fast-food: “Molhos diferenciados, com certeza, roubam a cena. Ainda mais quando junto a batatinhas fritas crocantes por fora e bem macias por dentro. Independente de carne artesanal, alta ou smash, o tempero aliado ao ponto certo, e sem excesso de sal, é o que faz ficar perfeito”, relata.

A montagem tradicional e simples de pão, carne, queijo e salada é uma das mais conhecidas, mas existem diversas opções e formas de preparo. Entre as variadas alternativas para todos os gostos atualmente, Aritana, relata sem hesitar, os preferidos dela: "Como faço review de muitas hamburguerias, tenho os meus preferidos, que geralmente são com bacon crocante ou farofa de bacon, cremes de queijo e até com costela desfiada, que é incrível”, conta a criadora de conteúdo.

Quem também é apaixonado pelo lanche é o estudante Arthur Macedo, 32: "Essa paixão louca não é algo que consiga explicar, mas, sem dúvida, o que me faz gostar tanto é de poder misturar vários ingredientes diferentes e criar novos sabores, sendo uma nova experiência a todo momento". Ele diz que come hambúrguer quase todos os dias, sempre que tem a oportunidade e que o alimento é a pedida principal para marcar momentos importantes: "principalmente quando estou com minhas amigas", pontua.

Casal Aritana Campos e Arthur Macedo não abrem mão do sanduíche pelo menos uma vez por semana (Cláudio Pinheiro)

Pablo Ribeiro, sócio de uma hamburgueria temática em Belém, no bairro de Nazaré, o motivo do paraense gostar tanto do lanche se resume ao fato de que é “uma opção deliciosa e prática que se adapta bem ao estilo de vida moderno”. “O hambúrguer oferece uma refeição completa e satisfatória, com uma combinação de sabores que agrada a diferentes paladares. Além disso, a cultura do hambúrguer está ligada a momentos de descontração e lazer”, relata.

Entre os diferenciais dessa experiência, ele destaca: “Utilizamos carnes artesanais, preparadas com um blend especial que garante um sabor e uma suculência incomparáveis. Nossos molhos, incluindo a nossa famosa maionese caseira de alho, que é a nossa mais pedida, é feita diariamente. Além disso, investimos em um ambiente temático único, inspirado no universo nerd, que oferece uma experiência imersiva e diferenciada para nossos clientes.

Festival

No próximo sábado (25) e no domingo (26), o Ver-o-Rio receberá a segunda edição do Festival Dia Mundial do Hambúrguer. A partir das 16h, o público contará com 15 hamburguerias exclusivas, com uma variedade de hambúrgueres e com entrada gratuita. Os chefs presentes também estarão em uma competição pelo título de “Melhor Hambúrguer do Ano”. Com apoio do Sicredi, a programação ainda terá atrações musicais, com DJs, além de aulas de fit dance e um espaço kids para garantir diversão para todas as idades.

História

No século XVII, os primeiros imigrantes alemães chegaram aos Estados Unidos, levando a famosa receita do bife de carne moída. No século XX, muitas lanchonetes começaram a vender hambúrgueres nos EUA. Nos anos 30, os drive-ins aumentaram ainda mais a popularidade do prato. Desde então, o hambúrguer conquistou os americanos e se espalhou pelo mundo. As receitas foram se tornando mais sofisticadas e muitas versões do prato surgiram.