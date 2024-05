Belém recebe o 'Festival Dia Mundial do Hambúrguer' para todos os gostos

Nos dias 25 e 26 de maio, o Ver-o-Rio vai se transformar em um verdadeiro espaço para os amantes da boa comida, com a segunda edição do Festival Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio. A partir das 16h, o público está convidado a participar desse evento gastronômico imperdível, voltado até aos paladares mais exigentes.

Com o apoio do Sicredi, o festival vai reunir 15 hamburguerias exclusivas, cada uma trazendo sua própria e deliciosa interpretação desse clássico contemporâneo. E a melhor parte? A entrada é totalmente gratuita!

Os chefs estarão em uma competição acirrada pelo título de “Melhor Hambúrguer do Ano”. O público poderá experimentar uma variedade de sabores, com hambúrgueres que vão desde os clássicos até as criações mais inovadoras e surpreendentes.

O Festival Dia Mundial do Hambúrguer vai além da comida. Haverá uma programação repleta de entretenimento para toda a família. Atrações musicais, DJs, aulas de fit dance e um espaço kids irão garantir diversão para todas as idades.

Chefs vão disputar o título de “Melhor Hambúrguer do Ano" (Divulgação/Sicredi)

“O apoio reflete nosso compromisso contínuo com o fortalecimento do empreendedorismo local. Acreditamos que eventos como o Festival do Hambúrguer são fundamentais para promover o talento dos nossos empreendedores, que contribuem gerando oportunidades de emprego, assim como fortalecem o crescimento econômico da nossa região”, afirmou Wilson Machado, presidente do Conselho Administrativo da Sicredi Norte.

Angenor Neto, um dos organizadores do festival, ressalta a grandeza desta edição, que promete agitar a capital paraense. Com uma localização privilegiada no Ver-o-Rio, este ano o evento será ainda mais especial, proporcionando um ambiente único para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer.

Yuri Martins, também organizador do evento, compartilha seu entusiasmo, garantindo que tudo está sendo preparado com muito carinho e dedicação para garantir que todos os visitantes tenham uma experiência incrível.

Serviço:

Festival Gastronômico Dia Mundial do Hambúrguer

Data: 25 e 26 de maio

Horário: a partir das 16h

Local: Ver-o-Rio (Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº)

Entrada franca