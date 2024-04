Dia do Exército: solenidade entrega honrarias a personalidades civis e militares em Belém

Em celebração ao Dia do Exército e aos 376 anos do Exército Brasileiro (EB), nesta sexta-feira (19) foi realizada uma cerimônia com entrega de medalhas e Diplomas a personalidades civis e militares, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2ºBIS), na Av. Almirante Barroso. Na ocasião, foram condecoradas 50 pessoas que tenham praticado ações destacadas ou serviços em prol do EB.

Durante o evento, ocorreu o desfile dos militares dos quarteis que integram o Comando Militar do Norte em Belém. Também foram realizadas exibições do Batalhão de Polícia do EB e, por fim, a entrega das honrarias. Os homenageados receberam medalhas conforme a atuação de representatividade. Entre elas foram Medalha do Exército Brasileiro, Medalha do Serviço Amazônico, Medalha Tributo à Força Expedicionária Brasileira e Medalha Ordem do Mérito Militar, além do Diploma de Colaborador Emérito.

General de Exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro (Imagem: Carmem Helena / O Liberal)

O General de Exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, Comandante Militar do Norte, destacou que a cerimônia é uma maneira de relembrar e honrar a origem do EB. Em sua fala, o comandante também ressaltou a importância da sociedade paraense estar ao lado dos militares.

“Nós comemoramos 376 anos da Primeira Batalha de Guararapes, lá em 1648, em Terras penambucana, que foi considerada a gêneris do Exército Brasileiro. Ali todas as raças se uniram para fazer frete ao invasor holandês. E dali se amalgamou a nossa força terrestre, nosso Exército. Então hoje nós comemoramos e, como eu sempre falo, o Exército é uma radiografia de toda a nossa sociedade. Aqui nós temos representados todos os estratos sociais. É uma instituição democrática. Todos estão de parabéns… a sociedade brasileira, os integrantes da nossa força terrestre, e, especialmente, a sociedade pariense que também nos acolhe”, declarou.

Carlos Bonatelli (Imagem: Carmem Helena / O Liberal)

Entre as personalidades que foram homenageadas na celebração está Carlos Bonatelli, diretor de Jornalismo da TV Liberal que foi condecorado com a Medalha Exército Brasileiro (MEB). A honraria é destinada a cidadãos e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras, integrantes das forças armadas e auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro. Segundo Bonatelli, a parceria entre a imprensa e a instituição será duradoura.

“Fico feliz e honrado com essa homenagem do Exército. Essa condecoração se estende a todos os colaboradores da TV e do Grupo Liberal como um todo, porque nós somos prestadores de serviços. Nós estamos sempre juntos com a comunidade para tentar resolver algumas situações e o Exército, dada as devidas proporções, também tem essa tarefa. É a mão forte para proteger a pátria, mas ao mesmo tempo é aquela força que ajuda na comunidade quando as necessidades aparecem”, afirma.

História

Tenente José Santana Baltazar, ex-combatente que esteve na 2º Guerra Mundial (Imagem: Carmem Helena / O Liberal)

Outra figura muito querida e homenageada durante a celebração do Dia do Exército foi o veterano da Força Expedicionária Brasileira (FEB), Tenente José Santana Baltazar. Aos 99 anos, o praça ainda foi saudado com o toque de Presença de Ex-Combatente e recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Militar (OMM), destinada aos militares do EB que tenham prestado notáveis serviços ao País ou tenham se distinguido no exercício da profissão. Essa é a mais elevada distinção honorífica do EB e, por isso, a data de 19 de Abril é considerada como data oficial para a entrega da condecoração. Mesmo com dificuldades de fala devido a idade, o ex-combatente ainda expressou a gratidão.

“Uma felicidade que não tem preço, não posso dizer o quanto. Essa honra que eu estou recebendo, a medalha do exército, mostra que eles sempre se lembram de mim, que eu não fui esquecido. Apesar que eu estar com quase 100 anos, mas sempre estão lembrando de mim e estou nesse movimento aqui. Muitas pessoas tiram da foto, mas ainda tem essa lembrança para o povo brasileiro. Então, para mim, estou feliz. Primeiro por que o nosso criador está me dando vida. E, segundo, é a alegria que eu tenho. Aonde eu chego, eu sou bem recebido”, disse.

Programação

As programações alusivas ao Dia do Exército e aos 376 anos do Exército Brasileiro (EB), encerram neste final de semana com exposição de Material de Emprego Militar e apresentação da Banda de Música do CMN, no Shopping Bosque Grão Pará. A atividade é gratuita e aberta ao público, que poderá conferir de perto os equipamentos militares utilizados no dia a dia do soldado, como o Óculos de Visão Noturna (OVN), que promete ser a atração entre as crianças. Já a Banda será uma atração à parte e levará aos visitantes do shopping uma surpresa, além de um repertório com canções internacionais, músicas populares brasileiras e clássicos paraenses.

DIA-DO-EXÉRCITO Imagem: Carmem Helena / O Liberal Imagem: Carmem Helena / O Liberal Imagem: Carmem Helena / O Liberal Imagem: Carmem Helena / O Liberal Imagem: Carmem Helena / O Liberal Imagem: Carmem Helena / O Liberal

Exposição de Material de Emprego Militar e apresentação da Banda de Música do CMN

Local: Shopping Bosque Grão Pará.

Data: 20 e 21/04/24

Horário: Exposição: 10h às 22h (sábado) l 11h às 22h (domingo) l Banda: 17h às 18h