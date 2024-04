Dia do Exército: exposições, recebimento de aeronaves e condecorações marcam programação em Belém

Belém recebe uma semana de programação, em diversos pontos da cidade, em celebração aos 376 anos do Exército Brasileiro, comemorado em 19 de abril. Com início nesta segunda-feira (15/04), haverá o batismo de duas aeronaves modelo HM-1A, os já conhecidos Panteras. A solenidade que marca a recepção dos novos helicópteros será às 16h, no Destacamento de Aviação do Exército no Comando Militar do Norte (Dst Av Ex/CMN), localizado na Base Aérea de Belém (BABE).

A data representa à criação da Força Terrestre e celebra a épica Batalha de Guararapes, na qual brasileiros, brancos, negros e índios, unidos pelo sentimento de Pátria, expulsaram de Recife (PE) o invasor holandês e criaram as bases de um Exército genuinamente brasileiro.

O Comando Militar do Norte (CMN) é responsável pela programação na capital paraense. As aeronaves chegam para reforçar as capacidades do Destacamento de Aviação, que atua em proveito da Amazônia Oriental e está instalado na capital paraense desde 2022. Os novos meios estão aptos a atuar no transporte de tropas, nas ações de busca e salvamento em cenário terrestre, no ressuprimento aéreo, entre outras missões de combate e apoio logístico.

Na terça-feira (16/04), às 9h, no Quartel-General Integrado (QGI), será realizada uma celebração ecumênica em ação de graças ao Dia do Exército.

Na sexta-feira (19/04), o CMN realiza uma solenidade militar, às 9h, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2ºBIS). Na ocasião, personalidades civis e militares serão agraciadas com a Medalha do Exército Brasileiro, Medalha do Serviço Amazônico, Medalha Tributo à Força Expedicionária Brasileira e Medalha Ordem do Mérito Militar, além do Diploma de Colaborador Emérito. As honrarias destinam-se a distinguir aqueles que tenham praticado ações destacadas ou serviços em prol do Exército Brasileiro.

A semana de programações encerra neste final de semana com exposição de Material de Emprego Militar e apresentação da Banda de Música do CMN, no Shopping Bosque Grão-Pará. A atividade é gratuita e aberta ao público, que poderá conferir de perto os equipamentos militares utilizados no dia a dia do soldado, como o Óculos de Visão Noturna (OVN), que promete ser a atração entre as crianças. Já a Banda será uma atração à parte e levará aos visitantes do shopping uma surpresa, além de um repertório com canções internacionais, músicas populares brasileiras e clássicos paraenses.

Serviço

Semana alusiva ao Dia do Exército

Recebimento de Aeronaves

Local: Destacamento de Aviação do Exército no CMN (Dst Av Ex/CMN) - Base Aérea de Belém (BABE)

Data: 15/04/24

Horário: 16h

Celebração ecumênica

Local: Quartel-General Integrado (QGI)

Data: 16/04/24

Horário: 16h

Cerimônia de entrega de condecorações

Local: 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2ºBIS)

Data: 19/04/24

Horário: 9h

Exposição de Material de Emprego Militar e apresentação da Banda de Música do CMN

Local: Shopping Bosque Grão-Pará.

Data: 20 e 21/04/24

Horário: Exposição: 10h às 22 l Banda: 17h às 18h