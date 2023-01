Dia de São Sebastião: Sacramenta realiza carreata em homenagem ao padroeiro do bairro

Começou, por volta de 08h30, desta sexta-feira (20), a carreata de São Sebastião pelas principais vias do bairro da Sacramenta, em Belém, em celebração ao dia do santo mártir. Na Paróquia de São Sebastião, localizada na avenida Senador Lemos, uma missa foi celebrada às 07h00 pelo padre Lindomar Pinheiro, pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia, dando início à romaria, que reuniu dezenas de carros.

A programação fez parte da Festividade de São Sebastião 2023, que iniciou no dia 14 de janeiro sob o tema “São Sebastião, Mártir e Vivente da Fé”. Ao longo do dia, a paróquia continua aberta para receber os devotos, com novena às 11h30, celebrada pelo cônego Roberto Menezes, vigário episcopal da região da Santa Cruz, e às 19h00, a missa será presidida pelo arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa.

O protético Sebastião Antônio dos Santos compartilha, além do nome, o dia do aniversário com São Sebastião. Ele chegou cedo à missa, mas não pôde ficar para a carreata já que tinha que trabalhar. “Eu estava planejando participar de toda a programação, mas o trabalho não deixa. De qualquer forma, eu não poderia deixar de vir aqui agradecer a esse santo por mais um ano de vida. Eu acompanho São Sebastião e Ele me acompanha”, diz.

O protético Sebastião Antônio dos Santos compartilha, além do nome, o dia do aniversário com São Sebastião (Thiago Gomes/O Liberal)

No início da carreata, o sentimento compartilhado pelas devotas era de muita emoção. A dona Marineide dos Santos Cordeiro, de 62 anos, nasceu em Belém, mas por muito tempo morou no estado do Maranhão. De volta à capital paraense, há cerca de dez anos, conheceu o santo e se tornou membra assídua da paróquia. “Ele toca no coração da gente, né? A gente tem que pedir a força, coragem e fé que Ele teve, que Ele foi martirizado. Então, a gente tem que pedir forças para Ele para vencer na vida”, conta a aposentada.

A dona Marineide dos Santos Cordeiro, de 62 anos, nasceu em Belém, mas por muito tempo morou no estado do Maranhão. De volta a Belém, há cerca de dez anos, conheceu o santo e se tornou devota assídua (Thiago Gomes/O Liberal)

No percurso, fiéis enfeitaram as fachadas das casas com balões e faixas de saudação ao santo, considerado padroeiro do bairro da Sacramenta. Silvia Negrão Gomes, autônoma, ainda improvisou um altar na porta de sua residência, onde reuniu a família para assistir à passagem do santo. “A devoção a São Sebastião na nossa família é de muitos anos. Nasci aqui no bairro da Sacramenta, minha mãe ajudou a construir essa igreja. Desde criança a gente participa das procissões. Todo ano a gente prepara a casa, a gente enfeita de balão, a gente põe a imagem de São Sebastião, é uma satisfação e alegria para a gente”, conta.

Silvia Negrão Gomes (terceira à esquerda), autônoma, ainda improvisou um altar na porta de sua residência, onde reuniu a família para assistir à passagem do santo (Thiago Gomes/O Liberal)

Programação encerra no domingo (22)

A programação da festividade de São Sebastião continua no final de semana. A expectativa é receber cerca de 5 mil pessoas ao longo de toda a festividade. “Hoje é o dia mais esperado, porque é o dia do padroeiro. A programação é extensa ao longo da sexta e continua no sábado e no domingo. No sábado, a partir das 18h, a paróquia estará aberta com a programação social, e, no domingo, o dia inteiro de festividade, com missa e procissão na parte da manhã”, informa Merched Neto, membro do Conselho Paroquial Administrativo e Econômico (Copae), órgão que administra a igreja junto ao padre.

Programação do final de semana

Sábado (21)

18h00 - Programação social com show de Jorge Rangel às 20h30

Domingo (22)

07h00 - Missa celebrada pelo cônego José Gonçalo, pároco da Paróquia São Miguel

07h30 - Grande procissão pelas ruas do bairro da Sacramenta

19h00 - Missa de encerramento e programação social com show do Príncipe Saudade às 20h30

Percurso da procissão

Saída: Paróquia São Sebastião - Av. Senador Lemos - Av. Dr. Freitas - Pass. Conceição - Pass. Bambú - Tv. São Sebastião - Pass. Santa Luzia - Tv. Alferes Costa - Av. Senador Lemos, retornando para a paróquia