Dia de São Sebastião: protetor contra a peste e a fome recebe grandes homenagens no Pará

Considerado o santo mártir da igreja católica, São Sebastião é comemorado nesta sexta-feira (20), com programação em diversos municípios paraenses. Em Belém, a Paróquia de São Sebastião, localizada na avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, tem programação diária desde o dia 14 de janeiro. Sob o tema “São Sebastião, Mártir e Vivente da Fé”, a festividade encerra no domingo (22), com uma procissão pelas principais vias da Sacramenta e a derrubada do mastro.

Nesta sexta-feira (20) a programação começa às 7h, com missa presidida pelo Padre Lindomar Pinheiro, pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia. Em seguida, haverá carreata pelas principais vias do bairro da Sacramenta. A paróquia ficará aberta à visitação ao longo do dia, com missa às 11h30, celebrada pelo Cônego Ronaldo Menezes, vigário episcopal da região Santa Cruz e, às 19h, a Santa Missa será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém.

Em 2023, a programação volta a ocorrer sem as restrições impostas pela pandemia da covid-19 nos últimos dois anos. A expectativa da igreja é receber cerca de 5 mil pessoas ao longo dos dias de festa. “É o primeiro ano após a pandemia que realizamos a festividade no formato 100% presencial. Nos últimos anos estava sendo feita apenas a carreata, mas, agora, iremos retomar com a grande procissão de São Sebastião”, conta Merched Neto, membro do Conselho Paroquial Administrativo e Econômico (Copae), órgão que administra a igreja junto ao padre.

“Compartilho junto aos fiéis da igreja a emoção que é essa retomada da nossa festividade. São Sebastião é o nosso padroeiro contra a peste, contra a praga, contra a guerra, e tenho certeza que ele intercedeu muito para que a gente passasse por essa pandemia e estivesse aqui hoje. Foi uma época de desespero e sofrimento, de caos nos hospitais, mas graças a Deus e a São Sebastião a situação foi amenizada. O sentimento é de muita gratidão e de emoção, quem é devoto de São Sebastião sabe do que eu estou falando”, completou Merched Neto.

Devoção na comunidade

A trajetória de vida da aposentada Neide Cunha, de 71 anos, nascida e criada no bairro da Sacramenta, se cruza com a Paróquia de São Sebastião. A idosa conta que “nasceu” dentro da igreja, onde foi batizada ainda quando criança. Foi lá também que ela casou. Como membra assídua da comunidade, a dona Neide diz que a retomada da festividade é uma alegria para os devotos e um momento de relembrar os membros que não resistiram à covid-19 e, portanto, não tiveram a chance de ver a igreja com as portas abertas novamente.

A trajetória de vida da aposentada Neide Cunha, de 71 anos, nascida e criada no bairro da Sacramenta, se cruza com a Paróquia de São Sebastião (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

“Perdemos muitos amigos, frequentadores antigos, que a gente já entrava na igreja esperando encontrá-los naquele mesmo lugar, que hoje está vazio. Foi um momento de dor e tristeza que passamos, mas a força que vem de Deus, por intermédio de São Sebastião, nos dá vigor para preparar mais essa linda festividade. É uma grande satisfação poder ver as portas de nossa paróquia aberta de novo para abrigar os devotos”, diz a fiel.

Festividades nos municípios são consideradas patrimônios culturais

No final do ano passado, a Lei Municipal Nº 3.421, de 27 de dezembro de 2022, tornou a Festividade de São Sebastião patrimônio cultural, material e imaterial de Altamira, sudoeste paraense. O decreto oficializa o santo como padroeiro do município. Mas os festejos ao santo mártir no Pará já chamaram atenção até mesmo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que tombou as homenagens a São Sebastião na região do Marajó como Patrimônio Cultural do Brasil em 2013.

Em Cachoeira do Arari, no Marajó, a festividade é realizada há mais de 150 anos. Em 2023, o evento cultural-religioso, que faz parte da construção da identidade cultural da região, atrai centenas de visitantes para a extensa programação. “Os preparativos começaram no ano passado com a esmolação do santo, com a imagem peregrina passando por diversos municípios e arrecadação de donativos para a festividade. No dia 10 de janeiro, a programação começa oficialmente com a imagem sendo levada em procissão de uma fazenda na PA-154 para a porteira da cidade. O santo passa de mão em mão, mostrando que ele está junto com o povo. É quando as pessoas fazem suas promessas. Na chegada à porteira, já estão os três mastros - o dos homens, o das mulheres e o das crianças. Eles seguem em cortejo para a igreja, em um momento de muita alegria e euforia”, explica Edne Maués, fotógrafo e membro da associação Museu do Marajó.

Festejo a São Sebastião em Cachoeira do Arari (Edne Maués/Museu do Marajó)

Nascida em Cachoeira do Arari, em meio à festividade, no dia 12 de janeiro, a autônoma Lídia Meireles, de 46 anos, é neta da fundadora do mastro das mulheres, a dona Leovergilda. Ela conta que são frescas na memória as imagens da avó, hoje falecida, preparando o mastro no quintal de casa, com as vestimentas típicas, enquanto tomava uma batida de jenipapo. Os laços entre a família Meireles e a festividade de São Sebastião permanecem firmes com a tradição sendo levada à frente pelas novas gerações.

“Em 2016, uma sobrinha, a Lívia, teve uma bactéria no joelho e a minha irmã me ligou em prantos, dizendo que a menina teria que amputar a perna. Eu fiz uma promessa, que, caso ela se curasse, eu iria patrocinar o mastro das crianças no ano seguinte. Graças à Nossa Senhora de Nazaré e a São Sebastião, eu fui atendida, cumpri a promessa e, agora prestes a comemorar seus 15 anos, a sobrinha pediu de presente que quer cuidar do mastro das crianças também. Me orgulho de levar o legado, orgulho e devoção da minha avó a São Sebastião à frente na família”, conta.

Lívia e Luna levam à frente legado de fé em São Sebastião na família Meireles (Arquivo Pessoal)

No município, a festividade encerra nesta sexta-feira (20), com a procissão da Irmandade de São Sebastião e a derrubada do mastro. Ainda estão previstos para hoje a tradicional luta marajoara, sorteio dos juízes do mastro do próximo ano - aqueles que vão preparar o item que é símbolo do período - e programação noturna com festas de aparelhagem.

Na umbanda, São Sebastião é festejado como Oxóssi

No sincretismo religioso com o catolicismo, São Sebastião é festejado como Oxóssi na umbanda. A divindade das religiões de matrizes africanas, também conhecida como Orixá, é representada pela figura de um homem com arco e flecha em mãos, associado à figura de um protetor das matas e caçador. Suas vestimentas lembram trajes indígenas, com predomínio das cores verde, azul e amarelo. No dia 20 de janeiro, afrorreligiosos realizam “giras”, os cultos umbandistas, com rufar de tambor e entrega de oferendas a Oxóssi com o objetivo de pedir fartura, emprego, sustento e cura das doenças.

No sincretismo religioso, São Sebastião é festejado como Oxóssi na umbanda. No dia 20 de janeiro, afrorreligiosos realizam “giras”, os cultos umbandistas, com rufar de tambor e entrega de oferendas com o objetivo de pedir fartura, emprego, sustento e cura das doenças (Arquivo Pessoal)

“Hoje, na minha casa espiritual, iremos ter um tambor para São Sebastião e Oxóssi a partir das 10h. Em oferenda a eles, oferecemos cacau, banana da terra, taperebá, pupunha e outras frutas nativas, assim como o amendoim, que também é uma das comidas de Oxóssi. Os filhos de Oxóssi são pessoas trabalhadoras, que lutam para garantir o seu sustento de cada dia e são amparadas por esse grande Orixá. Com o sincretismo, São Sebastião também é festejado como um grande guerreiro militar, protetor contra a guerra e contra as pandemias”, destaca a Mãe Suely de Iansã, sacerdotisa do Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana, localizado no bairro do Itaiteua, no distrito de Outeiro.

Serviço

Programação

Belém:

Paróquia de São Sebastião (Avenida Senador Lemos, nº 3880, bairro da Sacramenta)

07h00 - Missa presidida pelo padre Lindomar Pinheiro, pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia

07h30 - Carreata pelas principais vias do bairro

11h30 - Missa celebrada pelo cônego Ronaldo Menezes, vigário episcopal da região Santa Cruz

19h00 - Missa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém

Percurso: saindo da Paróquia - Pass. São Sebastião – Pass. Auxiliadora – Av. Pedro Miranda – Av. Dr. Freitas – Av. Senador Lemos - Pass. 1º de Setembro – Av. Pedro Álvares - Av. Dr. Freitas - Av. Senador Lemos - Vila Nova - Av. Pedro Álvares - Pass. São Sebastião – Pass. Severa Romana – Pass. Gastão – Av. Pedro Álvares – Pass. São Benedito – Jardim das Poncianas – Angustura – Praça do Jaú – (atravessa a Senador Lemos) – Tv. Angustura – R. Nova – Tv. Perebebuí – R. Antônio Everdosa – Tv. Alferes Costa – retornando a paróquia

Icoaraci:

Igreja centenária de São Sebastião (Rua Siqueira Mendes, nº 2, Cruzeiro)

17h30 - Procissão com a Imagem de São Sebastião

Percurso: Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, com destino à Igreja de São Sebastião. Na chegada, haverá missa solene presidida pelo Padre Maurício Henrique.

Outeiro:

Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana (Travessa Doutor Evanto Bona, nº 3380, bairro do Itaiteua)

10h00 - Tambor para Oxóssi e São Sebastião

Santa Bárbara:

Paróquia Santa Bárbara (Rua Fernando Ferrari, 479, Centro)

06h30 - Terço da Alvorada

19h30 - Missa presidida pelo pároco Padre Francimar Ferreira Lopes

Cachoeira do Arari:

08h00 - Luta marajoara (ao lado do Trapiche Municipal)

16h00 - Derrubada dos mastros (Arenas dos Mastros)

23h00 - Show pirotécnico (Praça Matriz)