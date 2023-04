Dia de São Jorge: festividade no bairro da Marambaia tem missas e procissão no domingo (23)

Com o tema "Vocação, como graça, na partilha do pão e da esperança", a Paróquia São Jorge, na avenida Dalva, 445, no bairro da Marambaia, em Belém, terá como ponto alto da festividade em homenagem ao santo o próximo domingo (23), Dia de São Jorge, um dos santos mais populares no Brasil. Essa festividade, no âmbito da Arquidiocese de Belém, começou no dia 14 e tem, a cada dia, uma procissão siandao de uma Comunidade Católica, a partir das 18 horas, com destino à Igreja Matriz. Na chegada, é celebrada missa às 19 horas, a cargo de padres da Região Santa Cruz, (Região da Paróquia São Jorge) seguida de programação cultural.

No domingo (23), Dia do Padroeiro, a programação começará às 7 horas, com a celebração da Santa Missa presidida pelo padre João Régis Araújo Teles, pároco da Paróquia Imaculada Conceição. Ao longo do dia, a paróquia estará aberta para visitação dos fiéis. Já às 10h, haverá missa presidida pelo cônego Ronaldo Menezes, vigário episcopal da Região Santa Cruz.

Será também celebrada missa às 12 horas, conduzida pelo padre Isaías de Lima, vigário paroquial da Paróquia São Jorge. À tarde, serão celebradas mais duas missas, a primeira às 15 horas, pelo padre Roberto Ademir Henrique Melgar, pároco da Paróquia Santa Cruz, e a segunda às 17 horas, presidida pelo pároco, padre Raimundo Ribeiro Martins. Em seguida, sairá a procissão pelas ruas do bairro da Marambaia.

O percurso da Procissão de São Jorge abrange: saída da paróquia, avenida Dalva; passagem Nossa Senhora de Fátima; avenida Pedro Álvares Cabral; avenida Tavares Bastos; passagem Dalva; rua Anchieta; avenida Dalva e retorno para a paróquia.

Serviço:

Festividade de São Jorge

– De 14 a 23 abril – Programação a partir das 18h

- Dia de São Jorge – Domingo (23)- Programação das 7h às 19h

Local: Paróquia de São Jorge (avenida Dalva, 445, Marambaia)