Dia de São Jorge: confira a programação em homenagem ao santo em Belém

Nesta quarta-feira (23), a Igreja Católica comemora o Dia de São Jorge, Santo Mártir. Na Arquidiocese de Belém, a celebração na paróquia dedicada a São Jorge segue até o dia 27 de abril, com o tema “São Jorge, Peregrino da Esperança pela vida e paz no mundo”. A programação inclui missa com padres convidados e programação cultural.

Para a dona de casa, Maria de Fátima de 71 anos, a programação simboliza um grande momento de fé. “Estar aqui hoje é muito importante, sou devota há mais de 20 anos, estou aqui sempre que posso. Esse momento de celebração para São Jorge conta muito para mim, reflete o que defino de mais importante, a fé, a esperança. Estamos na Páscoa, é um momento de celebração e ressurreição, tudo vira esperança.” Contou.

Dona de casa, Maria de Fátima diz que comemoração de São Jorge faz parte de sua história há mais de 15 anos (Carmem Helena/ O Liberal)

Já para a comerciante, Analice Borges, de 43 anos, a comemoração tem um novo sentido, a esperança. “Todos os anos estou nessa festividade, é para São Jorge mas também é para nosso senhor, é o mês dele, o renascimento dele. Essa festa me lembra a importância de manter a fé, não desistir e persistir sempre. Estou aqui hoje em graças pela recuperação da minha mãezinha, só posso agradecer.” Finalizou.

Na quarta-feira, a Paróquia de São Jorge estará aberta para visitação dos devotos e conta com uma missa às 7h, presidida pelo Padre Francisco de Barros Barbosa, Diretor Geral da congregação Joseleitos de Cristo. Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, presidirá às 10h. A missa das 12h será celebrada pelo Padre Isaías de Lima, Vigário Paroquial da Paróquia São Jorge.

O Padre Francisco Valter, Pároco da Paróquia Santa Rosa de Lima, presidirá a missa das 15h. O Padre Raimundo Ribeiro Martins, pároco da Paróquia São Jorge, presidirá a Santa Missa às 17h, e em seguida sairá a Procissão de São Jorge pelas ruas do Bairro da Marambaia.

Como parte da programação do Ano do Jubileu da Esperança, na Arquidiocese de Belém, todas as paróquias, no dia do padroeiro, serão lugares de Peregrinação e Indulgência. A Catedral e oito santuários também são determinados a acolher os peregrinos ao longo do ano.

Confira o trajeto da Procissão de São Jorge

Percurso: saída da paróquia, Av. Dalva, passagem Nossa Senhora de Fátima, Av. Pedro Álvares Cabral, Av.Tavares Bastos, rua Anchieta, AV, Dalva e retorno para paróquia. Na chegada, acontece a tradicional bênção da sacada da igreja, seguida por uma programação cultural.

Serviço

Festividade de São Jorge (23)

Local: Paróquia de São Jorge. Av. Dalva, 445, Marambaia

Data e hora: Dia de São Jorge, 23 de abril, das 7h às 18h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com