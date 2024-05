Dia das Mães: veja o que comprar no comércio de Belém com até R$ 50

O Dia das Mães vai ser comemorado neste próximo domingo (12) e mesmo a população com a situação financeira difícil, há quem não abra mão de comprar pelo menos uma lembrancinha para homenagear sua rainha. Nesta semana percorremos o centro comercial de Belém, no bairro da Campina, no local opções não faltam. Veja o que é possível comprar para dar de presente para a mãe no valor de R$ 50.



Em uma loja de maquiagem, há produtos bons e com um valor bem em conta. Se a tua mãe é vaidosa e não sai de casa sem uma make, essa é uma opção perfeita. Selecionamos um gloss, que custa R$ 8, uma máscara de cílios, no valor de R$ 8 e um blush, que está custando R$ 6. Três produtos por apenas R$ 22.



"Para as mães que amam make e gostam de ir pro trabalho sempre arrumadinhas. Essas são minhas opções", disse o vendedor Rodrigo Souza.

Faltando apenas R$ 28, uma loja de bijuterias foi a opção escolhida. No local, a gerente Brenda Nascimento indicou opções super necessárias para as mães usarem no dia a dia, e o melhor, os produtos estavam com um valor bem acessível. Na loja, selecionamos alguns itens como um mini porta joias no valor de $15, um espelho de bolsa que custa R$ 6 e um brinco dourado no valor de R$ 7. Total R$ 28, completando a meta.

Origem do Dia das Mães

O Dia das Mães é celebrado no Brasil, no segundo domingo do mês de maio e foi oficialmente instituído no país por Getúlio Vargas, em 1932.



A celebração surgiu nos Estados Unidos e foi fundada por Anna Jarvis, filha da ativista Ann Jarvis. O dia foi criado por Anna como uma forma de homenagear sua mãe, falecida em 1905. Sua criação oficial aconteceu em 1914, por meio do presidente norte-americano Woodrow Wilson.