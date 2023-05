Dia das Mães: Guarda Municipal fará segurança dos cemitérios públicos de Belém, Icoaraci e Mosqueiro

Pelo feriado do Dia das Mães, a Guarda Municipal de Belém (GMB) fará o reforço e segurança dos cemitérios públicos a partir deste sábado (13), indo até domingo (14). A proposta é garantir tranquilidade aos visitantes que irão aos locais para homenagear as mães já falecidas. Serão cerca de 160 guardas por dia, com 16 agentes por viaturas e 18 em motocicletas. Os guardas irão atuar nos cemitérios de Belém, Icoaraci e Mosqueiro, no horário das 6h às 17h deste final de semana. A atuação será dentro das necrópoles e no entorno, devido ao alto movimento do público durante a data que é uma das de maior procura do ano.

Entre os cemitérios, a guarda municipal estará, de forma efetiva, nos cemitérios Santa Izabel, no Guamá; Soledade, na Batista Campos; São Jorge, na Marambaia; São José, no Bengui e no cemitério do Tapanã. Já nos distritos, a guarda estará nos cemitérios Santa Isabel em Icoaraci e São José, do distrito de Mosqueiro.

O planejamento é feito pela Divisão de Operações da GMB, sendo direcionada para garantir a prevenção e atender a população, evitando delitos, furtos, roubos e danos ao patrimônio público, é o que explica o inspetor-geral da corporação, Joel Monteiro. A ação mobiliza guardas municipais do grupamento operacional das bases distritais e também da Inspetoria Especial de Ações Táticas, além do Grupamento de Ações Táticas (GAT), Táticas Com Cães (Atac), Ronda da Capital (Rondac) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo de Atualidades)