Dia das Mães em Belém leva público ao Cemitério Santa Izabel; confira a movimentação

Em homenagem ao Dia das Mães, houve movimentação no cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém, na manhã deste domingo (12/05), ainda que tranquila. Familiares que foram visitar túmulos de entes queridos no Dia das Mães não tiveram dificuldades para acessar o local, a qual é a maior necrópole pública da capital paraense. Por volta das 8h45, já havia muita gente no local. Vários comerciantes celebraram o movimento. Cerca de 30 mil pessoas são esperadas durante todo o final de semana, estimou a Prefeitura de Belém.

Mesmo com dificuldades para caminhar, o senhor Geraldo Oliveira, de 67 anos, morador do bairro da Sacramenta esteve presente no cemitério para homenagear a sua mãe. “Todos os anos venho visitar a minha mãe, nunca deixei de vir. Ela que me criou, educou e se não fosse ela eu não estaria aqui fazendo essa festa para ela hoje”, disse o filho.

O cemitério Santa Izabel passou por um preparo feito pela gestão pública municipal para receber as famílias neste domingo. A limpeza foi intensificada no espaço com serviços de roçagem, capinagem, retirada de entulhos e lixo das alamedas e arredores de sepulturas. O horário de funcionamento do cemitério do Guamá neste final de semana iniciou às 7h com término marcado para as 17h.