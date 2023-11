Dia de Finados: movimento no Cemitério Santa Izabel aumenta nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira (1º), o movimento já era grande no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém. Várias famílias já visitavam o local de sepultamento de seus entes queridos, por conta do Dia de Finados, lembrado nesta quinta (2).

Os motivos dos familiares para as visitas antecipadas eram vários: evitar o dia de maior movimento, preparar as sepulturas para o dia seguinte ou até razões mais pessoais. A engenheira química Heloísa Lobato contou que visita os túmulos dos avós todo dia 1º de novembro.

“Hoje meu avô faria aniversário, se fosse vivo. Seria uma grande comemoração. Então, como ele já partiu, a comemoração é na espiritualidade. Eu presto uma homenagem para ele vindo aqui, e também para a minha avó, venho visitar os dois. Meus pais estão em outro cemitério, que eu já fui visitar no domingo”, relatou.

“Acho importante homenagear nossos familiares nessa data, porque eles são lembrados. Não só nessa data, mas também Dia dos Pais, Dia das Mães. Nesses momentos, acredito que a saudade bate mais forte. Meus avós foram bem presentes e eu os guardo com todo o amor e carinho”, completou.

O aposentado José Ricardo Moreira, de 59 anos, enfeitava o túmulo de sua avó com flores e acendia velas, acompanhado da esposa. “Hoje minha vinda aqui no cemitério é por saudades da minha avó, do meu pai, do meu tio. Vou visitar todos eles. Venho todo Dia de Finados para homenagear minha família”, explicou.

“A gente não tem que esquecer os nossos entes queridos, eles vivem na nossa lembrança. Nesse período, a saudade deles bate mais forte, eu choro, sou muito sensível. Sinto falta do meu pai, da minha avó”, se emocionou.

Funcionamento

Em Belém, há quatro cemitérios administrados pela prefeitura. O Santa Izabel e o São Jorge, na Marambaia, são gerenciados pela Diretoria de Necrópoles da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Já o Parque do Tapanã e o cemitério Santa Isabel de Icoaraci são geridos pela Agência Distrital de Icoaraci (Adic).

Segundo a Prefeitura de Belém, todas as unidades funcionarão de 7h às 16h no Dia de Finados. Segundo a administração municipal, haverá uma operação para garantir a segurança e tranquilidade, dentro e fora dos cemitérios, que contará com apoio da Guarda Municipal de Belém, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Corpo de Bombeiros.