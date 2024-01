Dia da Visibilidade Trans: Belém terá ampla agenda em alusão à data nesta semana; confira

A partir desta segunda-feira (29) até a quinta-feira (1º), a Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS), promove uma grande ação em alusão ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado amanhã e que traz atenção para as reivindicações da população travesti e trans brasileiras.

VEJA MAIS

O início da agenda se dá na própria segunda, das 9h às 14h, no Solar da Beira, com serviços de vacinação e testagem rápida, com o apoio da Organização Não Governamental (ONG) Trans Batalha. Pela parte da tarde, das 14h às 17h, será feita uma roda de conversa sobre as vivências da transição, no mesmo local.

A programação continua na quarta-feira (31), no auditório do Mercado de Carne, das 9h às 12h. Junto com o grupo ParaVida, será promovida uma roda de conversa sobre direitos de mulheres travestis e transexuais, profissionais do sexo e gays com 50 anos de idade ou mais.

Encerrando a ação, a Prefeitura de Belém vai realizar no dia 1° de fevereiro, das 14h às 17h, um cine-debate, no auditório do Mercado de Carne.