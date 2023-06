Dia da Marinha é comemorado com navios abertos para visitação em Belém

O Dia da Marinha foi comemorado neste domingo (11) com uma iniciativa da instituição que atraiu mais de mil visitantes em Belém: os navios-patrulha Bocaina e Guarujá estiveram abertos para visitação ao longo do final de semana. O evento fez parte de uma série de comemorações recreativas e culturais na data que celebra a vitória brasileira na Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 11 de junho de 1865, um dos eventos decisivos da Guerra da Tríplice Aliança (1864 - 1870), motivada por disputas políticas envolvendo a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai em oposição ao Paraguai.

Ambos os navios estavam atracados no Cais da Escadinha e foram visitados tanto pelos aficionados por embarcações quanto por famílias com crianças. A bordo do Bocaina, que é o maior dos dois, os amigos Alina Engel e Deric Oliveira estavam atentos a cada detalhe do navio e também aproveitaram para fazer fotos.

"Acho que isso aproxima um pouco mais a gente do conhecimento básico sobre o que a marinha faz no dia-a-dia, o funcionamento do navio, ver de perto a estrutura. Temos oportunidade de ver os equipamentos de combate a avaria e conversar com o pessoal da tripulação", diz Oliveira, que visitou o navio pela primeira vez.

Dupla de amigos adorou o passeio e até toparia passar uma semana embarcada (Ivan Duarte/O Liberal)

Engel estava impressionada com o tamanho do navio e acha até que gostaria de passar uma semana embarcada. "Descobri que cabem até 200 pessoas aqui. Ver que tem pessoas que vivem aqui dentro é interessante, pois demonstra muita dedicação ao trabalho e amor a pátria", afirma.

O Bocaina tem 47,5 metros de comprimento e chega a 10 nós de velocidade de propulsão e 14 nós de velocidade máxima mantida, algo em torno de 18,5 e 26 quilômetros por hora, respectivamente. Ele foi construído em 1985, na Inglaterra, e possui um canhão e duas metralhadoras. Luiz Negreiro é gerente e levou toda a família para o passeio. "É um passeio excelente. Meu filho tem cinco anos e está encantado. Ele vê na televisão e nos desenhos e ficou empolgado por conhecer uma embarcação de verdade", relata.

Luiz Negreiro levou a família para passear (Ivan Duarte/O Liberal)

O comandante do Bocaina, Heder Coelho, está há 15 anos na instituição e se sente feliz de ver o interesse da população pela Marinha. "É uma data comemorativa especial e também uma oportunidade para o paraense conhecer as atividades da Marinha, nossa rotina a bordo e conhecer os equipamentos. Ele fica subordinado ao 4º Distrito Naval para atividades de patrulha e salvamento. É muito bom ver que as pessoas tem curiosidade e saem daqui satisfeitas com a visita", afirma.