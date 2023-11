'Dia D' de vacinação contra Influenza no Pará será neste sábado

Neste sábado (25) será o “Dia D” de vacinação contra Influenza no estado do Pará. Em Belém, serão 34 postos de atendimento distribuídos pelos bairros e distritos do município. O horário de atendimento é de 8h às 17h nas unidades de saúde, e de 10h às 19h em dois shoppings da capital paraense. A campanha iniciou no dia 13 de novembro e seguirá até 15 de dezembro, mas neste sábado, terá como objetivo atender o maior número de pessoas de grupos prioritários em um único dia.

A campanha é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) em parceria com o Governo do Estado, e vai atender os seguintes grupos: idosos (com 60 anos ou mais); crianças de 6 meses a 5 anos de idade; gestantes (em qualquer período gestacional); puérperas (até 45 dias após o parto); profissionais de saúde; professores; povos indígenas e quilombolas; profissionais de forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; pessoas com deficiência; pessoas com comorbidade e doenças crônicas; pessoas em situação de rua; população privada de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiro (urbano e de longo curso); e trabalhadores portuários.

Para se vacinar, basta levar um documento de identificação com foto, carteira de vacinação e algum comprovante de pertencimento ao grupo prioritário. A vacina foi produzida no Instituto Butantan, é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e protege contra três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. O imunizante contribui para reduzir o risco de complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

Confira os pontos de vacinação em Belém neste Dia D:

- CSE Marco. Av. Rômulo Maiorana, Nº 2558

- UMS Fátima. Rua Domingos Marreiros, Nº 1664

- UREMIA. Av. Alcindo Cacela, Nº 1421- São Brás

- UMS Bengui II. Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes

- UMS Cabanagem. Rua São Paulo,S/N– Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia

- UMS Satélite. Conj. Satélite, WE 08

- UMS Tapanã. Rua São Clemente

- UMS Pratinha. Rod. Arthur Bernardes – Base Naval

- UMS Sideral. Rua Sideral - Esquina com Av. Brasil

- UMS Curió. Pass.Eng.Alberto Engelhard–Estrada da Ceasa

- UMS Águas Lindas. Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N

- UMS Marambaia. Rod. Augusto Montenegro

- UMS Tavares Bastos. Rua Rodolfo Chermont

- UBS Portal da Amazônia. Rua Osvaldo de Caldas Brito-30 B- Jurunas

- UMS Condor. Pass. Lauro Malcher, Nº 285

- UMS Guamá. Rua Barão de Igarapé -Miri, Nº 479

- UMS Jurunas. Rua Fernando Guilhon, S/N

- UMS Terra Firme. Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme

- UMS Icoaraci. Rua Manoel Barata, Nº 840

- UMS Cotijuba. Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba

- UMS Outeiro. Rua Manoel Barata, S/N

- UMS Paraíso dos Pássaros. Rua dos Tucanos

- UMS Providência. Av. Norte

- UMS Sacramenta. Av. Senador Lemos –Esquina com Dr. Freitas

- UMS Telégrafo. Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro

- UMS Vila da Barca. Rua Cel Luiz Bentes –Próximo à Pedro A. Cabral

- UBS Pedreira. Av. Pedro Miranda - S/N

- UBS Furo das Marinhas. Rod. Augusto Meira Filho–Furo das Marinhas Mosqueiro

- UBS Sucurijuquara. Estrada da Baía do Sol- Mosqueiro

- UBS Baía do Sol. Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro

- UBS Maracajá. Tv. Siqueira Mendes, S/N - Mosqueiro

- Universidade Unifamaz, das 09h às 17h;

- Shoppings - Pátio Belém e Parque Shopping, das 10h às 19h.