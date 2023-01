Dia D da doação: Defesa Civil de Belém distribui donativos nesta quarta-feira (25)

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belém realiza, nesta quarta-feira (25), o dia D da doação. O ato solidário consiste na doação de brinquedos, roupas, sapatos adultos e infantis e alguns móveis a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os interessados podem comparecer, sem cadastro prévio, das 09h às 13h, na sede do órgão, localizada no Complexo da Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, s/n, esquina com a Travessa Pirajá, no bairro da Pedreira.

Além da entrega dos donativos, a Defesa Civil também estará recebendo novas contribuições.

As peças novas e usadas - todas em bom estado de conservação, garante a Defesa Civil -, que serão doadas no ato, foram arrecadadas durante campanhas ou entregues diretamente na sede do órgão.

Defesa Civil recebe doações permanentemente

Permanentemente, a Defesa Civil de Belém recebe doações em sua sede, no prédio da Aldeia Cabana. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Podem ser doados alimentos não perecíveis, brinquedos, móveis, utensílios domésticos, roupas e sapatos em bom estado de conservação. A Defesa Civil não recebe doações em dinheiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (91) 98439-0646.