A Igreja Católica celebra nesta segunda-feira (20) o Dia de São Sebastião, santo mártir reconhecido como defensor da Igreja. Em Belém, a programação reuniu dezenas de fiéis no bairro da Sacramenta, onde a Paróquia São Sebastião realiza novena, missa e atividades culturais. Após a celebração, é realizada uma carreata pelas ruas do bairro. A festividade integra as homenagens promovidas pela Arquidiocese de Belém também em Icoaraci e Santa Bárbara do Pará.

Dezenas de fiéis se reúnem em missa que marca o Dia de São Sebastião, em Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Na Paróquia São Sebastião, localizada na avenida Senador Lemos, nº 3880, no bairro da Sacramenta, a festividade ocorre até 20 de janeiro, com o tema “São Sebastião, exemplo de humildade e serviço”. A programação diária inclui novena às 18h e missa às 19h, celebradas por padres convidados. A partir do dia 17, também haverá programação cultural.