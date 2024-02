Dengue: sem previsão de vacina, Belém registra quase um caso da doença por dia em uma semana

Na última semana, Belém registrou quase um caso de dengue por dia. O aumento foi de 6 casos confirmados desde o último boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância em Saúde, que registrou 127 diagnósticos no dia 15 de fevereiro. No balanço divulgado nesta quinta (22), o número chegou a 133. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que Belém não participará da primeira etapa de distribuição da vacina contra a dengue, conforme divulgado pelo Ministério da Saúde. Mesmo sem previsão de vacina e com o aumento do número de casos confirmados, a Sesma garante que a situação da doença permanece sob controle na capital.

Os bairros com mais registros são Guamá (21), Cremação (14) e Coqueiro (10). "A situação de Belém segue sob controle de casos. Para definir uma epidemia, é preciso que ocorra um aumento significativo do número de casos em diversos bairros. Em Belém, temos um número expressivo em bairros pontuais, o que é considerado aceitável", explica Alberto Rodrigues, chefe da Divisão de Controle de Endemias da Sesma.

Foi realizada nesta quinta-feira (22), na capital paraense, o depósito de armadilhas para identificação dos locais de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya e Zika. A iniciativa é usada desde setembro de 2021 por agentes de controle de endemias da Sesma. O equipamento consiste num pequeno vaso, onde são depositados água, levedo de cerveja e uma paleta que se transformam em pontos ideais para as fêmeas depositarem os ovos.

Armadilhas para o mosquito da dengue

O objetivo da iniciativa, que está sendo realizada uma vez por mês, é avaliar a presença e distribuição do Aedes aegypti nos distritos pesquisados, apresentando os níveis de infestação dos bairros e as áreas com maior densidade populacional, para que as ações de combate seja destinada de modo efetivo para cada bairro.

"As Ovitrampas são depósitos de plástico na cor preta com capacidade de 500 ml, contendo uma palheta de eucatex para coletar as oviposições das fêmeas do mosquito. É realizada inspeção semanal para a instalação e recolhimento das palhetas, que são encaminhadas para o laboratório de entomologia para contagem dos ovos, com resultado quinzenal", afirma o chefe da Divisão de Controle de Endemias da Sesma.

As armadilhas apresentam dois indicadores entomológicos preconizados pelo Ministério da Saúde, o Índice de Positividade de Ovo (IPO) e o Índice de Densidade de Ovo (IDO), nos seguintes níveis de infestação: maior que 40 (Índice Satisfatório); menor ou igual que 40 a 60 (Situação de Alerta); acima de 60 (Situação de Risco).

Sala de Situação do Controle e Combate à Dengue

Foi criada nesta quarta-feira (21) a “Sala de Situação do Controle e Combate à Dengue”, em Belém. O espaço começará a funcionar tão logo seja publicada a portaria de criação da sala, o que deve ocorrer nos próximos dias, segundo a Prefeitura de Belém.

Ontem, na primeira reunião, estavam alguns parceiros como a Secretaria de Saúde Pública (Sespa), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), além dos coordenadores distritais, O Corpo de Bombeiro Civil e Defesa Civil de Belém.

As ações visam prevenir também a Zika e o Chikungunya, transmitidas pelo mesmo mosquito vetor da dengue, o Aedes aegypti. Até o dia 19 de fevereiro, não houve nenhum caso confirmado das doenças. Foram 125 casos notificados de Chikungunya, dos quais 65 foram descartados e 60 estão sob análise. Quanto à Zika, 7 casos foram notificados, 3 descartados e 4 estão sob análise, sendo o último caso confirmado em 2022.

“Nosso objetivo é elaborar estratégias integradas para conter o avanço dos casos de dengue e evitar o que vem ocorrendo em outras cidades brasileiras, neste ano. Temos que estar preparados, com outras secretarias e entidades, para não perder o controle e evitar o aumento de casos da doença em Belém”, destacou Alberto Rodrigues.

Foi definida parceria com o Corpo de Bombeiro Civil, sendo disponibilizado 25 bombeiros civis para fazer frente de combate à dengue, os quais estão sendo capacitados na Sesma para ajudar nos mutirões que ocorrerão nas sextas-feiras. Eles irão contribuir na intensificação de ações nos bairros com maior concentração de casos, conforme levantamento epidemiológico.

Mutirão

Desde o início do ano, a Prefeitura de Belém, por meio da Sesma, vem realizando a campanha 2024 do Mutirão de Combate à Dengue. O primeiro ocorreu no dia 11 de janeiro, no bairro do Jurunas, e o segundo foi em 19 de janeiro, no bairro do Barreiro. Também foram realizados mutirões na Marambaia, Guamá, Cremação e nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci. A próxima ação será realizada na manhã desta sexta-feira (23), a partir das 8h, na Aldeia Cabana de Cultura Amazônic​a Davi Miguel, na avenida Pedro Miranda, na Pedreira.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)