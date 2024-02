Defesa Civil Municipal de Belém suspende atendimento na sede, por causa dos serviços no Carnaval

Por causa da programação de desfiles de escolas de samba de Belém na Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, onde funciona a sede do órgão, o atendimento presencial na Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec) estará suspenso no período de 23 a 6 de março. Essa informação foi repassada pela Prefeitura de Belém nesta sexta-feira (23).

Apesar da suspensão dos serviços na sede, a Defesa Civil vai estar com um posto de atendimento na Aldeia Cabana nos dois fins de semana de desfiles oficiais de carnaval. As atividades presenciais regulares no órgão serão retomadas no dia 7 de março.

A Comdec reforça que as escalas de vistorias vão funcionar normalmente e que a população pode acionar a Defesa Civil Municipal em casos de emergência pelo telefone (91) 98439-0646 ou via Ciop pelo número 190.