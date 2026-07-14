Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Defensoria promove serviços gratuitos e ações ambientais em Outeiro e Mosqueiro

A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços da instituição e incentivar práticas sustentáveis nas comunidades

O Liberal
fonte

Defensoria promove serviços gratuitos e ações ambientais em Outeiro e Mosqueiro. (Foto: Divulgação | DPE)

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) realiza, nos próximos dias 17, 18, 24 e 25, mais uma edição do Projeto Julho Verde, iniciativa do Programa Defensoria Sustentável que une cidadania e educação ambiental nos distritos de Outeiro e Mosqueiro.

A programação inclui ações do Balcão de Direitos, com oferta de serviços gratuitos à população, e caminhadas ecológicas voltadas à conscientização sobre a preservação das praias durante o período de férias escolares e veraneio, quando há um aumento significativo no fluxo de visitantes.

As atividades começam no dia 17 de julho, das 8h às 14h, na Escola Bosque, em Outeiro. Durante o Balcão de Direitos, a população poderá emitir a carteira de identidade (RG), solicitar a segunda via do CPF, acessar a Carteira de Trabalho Digital e emitir a segunda via do título de eleitor.

Também serão oferecidos encaminhamentos para emissão da segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito, orientação jurídica, agendamento de atendimentos pelo Conexão Defensoria, educação em direitos e emissão do RG Animal por meio do programa SinPatinhas.

No dia seguinte, 18 de julho, a programação segue na Praia do Amor, em Outeiro, com uma caminhada ecológica e ações de educação ambiental. A iniciativa pretende conscientizar moradores, comerciantes e turistas sobre a importância da preservação das praias, do descarte correto dos resíduos e do cuidado coletivo com os espaços públicos.

Em Mosqueiro, o Balcão de Direitos será realizado no dia 24 de julho, também das 8h às 14h, na Escola Estadual Professor Abelardo Leão Conduru, no bairro Carananduba. A população terá acesso aos mesmos serviços disponibilizados em Outeiro.

A programação será encerrada no dia 25 de julho, com uma caminhada ecológica na Praia do Paraíso, em Mosqueiro, reforçando as ações educativas voltadas à proteção ambiental e à preservação das praias.

Segundo a defensora pública-geral do Estado, Mônica Belém, a iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços da instituição e incentivar práticas sustentáveis nas comunidades. "Sustentabilidade também é garantia de direitos. Quando levamos cidadania para mais perto das pessoas e, ao mesmo tempo, promovemos ações de educação ambiental, fortalecemos a consciência coletiva sobre a importância do cuidado com os espaços que pertencem a todos. O Julho Verde demonstra justamente esse compromisso da Defensoria do Pará com uma atuação cada vez mais presente e alinhada aos desafios ambientais da nossa região", afirmou.

Serviço

Balcão de Direitos – Outeiro

Data: 17 de julho

Horário: 8h às 14h

Local: Escola Bosque (Avenida Nossa Senhora da Conceição)

Caminhada Ecológica – Outeiro

Data: 18 de julho

Local: Praia do Amor

Balcão de Direitos – Mosqueiro

Data: 24 de julho

Horário: 8h às 14h

Local: Escola Estadual Professor Abelardo Leão Conduru (Rua Lalor Mota, s/n, Carananduba)

Caminhada Ecológica – Mosqueiro

Data: 25 de julho

Local: Praia do Paraíso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Defensoria promove serviços gratuitos e ações ambientais em Outeiro e Mosqueiro
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CULTURA

Boi Marronzinho é reconhecido como Patrimônio Imaterial em Belém

Prefeito Igor Normando sanciona Lei nº 10.358 que oficializa a importância do grupo para a cultura popular amazônica

15.07.26 13h56

inovação

Cafeterias, restaurantes e bares temáticos apostam em experiências para atrair clientes em Belém

Empreendimentos apostam em gastronomia, cultura e entretenimento para se diferenciar no mercado de alimentação

12.07.26 8h00

segmento

Moda masculina cresce em Belém e amplia oportunidades para empreendedores

Empresários relatam aumento nas vendas e afirmam que consumidores estão mais dispostos a investir em roupas de qualidade

05.07.26 8h00

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

Vestibular

IFPA inscreve até 19 de julho para processo seletivo com 465 vagas em cursos de graduação

Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

10.07.26 10h14

BELÉM

Intervenção programada deixa 16 bairros de Belém sem abastecimento de água a partir desta terça (14)

O motivo é mais uma etapa do processo de modernização do sistema de abastecimento de Belém

14.07.26 10h42

TRAGÉDIA

Naufrágio em Cametá: três trabalhadores morrem neste domingo (12)

Capitania dos Portos instaurou inquérito para investigar as causas do ocorrido

12.07.26 16h39

BELÉM

Acidentes com arraias aumentam 133% em Belém; saiba como evitar

As arraias costumam permanecer parcialmente enterradas na areia, principalmente em áreas rasas e de águas calmas. E a maioria dos acidentes ocorre quando o banhista pisa no animal sem perceber

12.07.26 9h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda