Defensoria promove serviços gratuitos e ações ambientais em Outeiro e Mosqueiro

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) realiza, nos próximos dias 17, 18, 24 e 25, mais uma edição do Projeto Julho Verde, iniciativa do Programa Defensoria Sustentável que une cidadania e educação ambiental nos distritos de Outeiro e Mosqueiro.

A programação inclui ações do Balcão de Direitos, com oferta de serviços gratuitos à população, e caminhadas ecológicas voltadas à conscientização sobre a preservação das praias durante o período de férias escolares e veraneio, quando há um aumento significativo no fluxo de visitantes.

As atividades começam no dia 17 de julho, das 8h às 14h, na Escola Bosque, em Outeiro. Durante o Balcão de Direitos, a população poderá emitir a carteira de identidade (RG), solicitar a segunda via do CPF, acessar a Carteira de Trabalho Digital e emitir a segunda via do título de eleitor.

Também serão oferecidos encaminhamentos para emissão da segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito, orientação jurídica, agendamento de atendimentos pelo Conexão Defensoria, educação em direitos e emissão do RG Animal por meio do programa SinPatinhas.

No dia seguinte, 18 de julho, a programação segue na Praia do Amor, em Outeiro, com uma caminhada ecológica e ações de educação ambiental. A iniciativa pretende conscientizar moradores, comerciantes e turistas sobre a importância da preservação das praias, do descarte correto dos resíduos e do cuidado coletivo com os espaços públicos.

Em Mosqueiro, o Balcão de Direitos será realizado no dia 24 de julho, também das 8h às 14h, na Escola Estadual Professor Abelardo Leão Conduru, no bairro Carananduba. A população terá acesso aos mesmos serviços disponibilizados em Outeiro.

A programação será encerrada no dia 25 de julho, com uma caminhada ecológica na Praia do Paraíso, em Mosqueiro, reforçando as ações educativas voltadas à proteção ambiental e à preservação das praias.

Segundo a defensora pública-geral do Estado, Mônica Belém, a iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços da instituição e incentivar práticas sustentáveis nas comunidades. "Sustentabilidade também é garantia de direitos. Quando levamos cidadania para mais perto das pessoas e, ao mesmo tempo, promovemos ações de educação ambiental, fortalecemos a consciência coletiva sobre a importância do cuidado com os espaços que pertencem a todos. O Julho Verde demonstra justamente esse compromisso da Defensoria do Pará com uma atuação cada vez mais presente e alinhada aos desafios ambientais da nossa região", afirmou.

Serviço

Balcão de Direitos – Outeiro

Data: 17 de julho

Horário: 8h às 14h

Local: Escola Bosque (Avenida Nossa Senhora da Conceição)

Caminhada Ecológica – Outeiro

Data: 18 de julho

Local: Praia do Amor

Balcão de Direitos – Mosqueiro

Data: 24 de julho

Horário: 8h às 14h

Local: Escola Estadual Professor Abelardo Leão Conduru (Rua Lalor Mota, s/n, Carananduba)

Caminhada Ecológica – Mosqueiro

Data: 25 de julho

Local: Praia do Paraíso.