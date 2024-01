Cursinho Alternativo da Uepa inscreve para prova de seleção de novos alunos

O Cursinho Alternativo da Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas até o dia 27 de janeiro para a prova de seleção dos novos alunos da turma de 2024. As pessoas interessadas devem se inscrever de forma presencial, no período da manhã (9h às 12h) e da tarde (14h às 17h), na sala 2, bloco 2, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Uepa, localizado na Travessa Djalma Dutra, s/n - Telégrafo.

No total, são ofertadas 300 vagas, incluindo uma turma destinada à modalidade de Ensino para Jovens e Adultos (EJA). A previsão é que as aulas iniciem no dia 25 de fevereiro. O projeto também está com inscrições abertas, até o dia 27 de janeiro, para novos extensionistas, proporcionando aos voluntários a ampliação de suas habilidades em sala de aula.

VEJA MAIS

Para se inscrever no cursinho, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, e-mail, telefone para contato e documentação escolar, que inclui declaração de conclusão ou certificado do Ensino Médio (caso já tenha concluído) e declaração de matrícula (caso esteja cursando o terceiro ano do Ensino Médio). Poderão concorrer ao processo seletivo estudantes, egressos de escola pública e bolsistas integrais de escolas particulares.

O Cursinho Alternativo se constitui como um projeto de extensão da Uepa, que oferece de forma gratuita aulas das disciplinas de Matemática, Letras (Língua Portuguesa, Redação e Literatura), Filosofia, Sociologia, História, Geografia, Física, Química e Biologia. O objetivo é oferecer aos alunos a oportunidade de aprimorarem seus conhecimentos e terem acesso ao ensino superior.

Cursinho

Criado em 2007 e institucionalizado no ano de 2010, o projeto foi desenvolvido pelo professor da Uepa, Altem Pontes, que possui doutorado em Física e desenvolve pesquisas relacionadas a temas como Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. De acordo com o professor, a expectativa é grande para a divulgação do listão da Uepa, que ocorrerá nesta sexta-feira, 26, e da Universidade Federal do Pará (UFPA). “Os alunos e os professores encontram-se empolgados para o resultado do Prosel. Os alunos também obtiveram as suas médias e se inscreveram no Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Estão todos no aguardo”, afirma.

Na última semana, ocorreu a divulgação dos resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. No perfil do Cursinho Alternativo da Uepa na rede social Instagram (@alternativocursinho), foram publicadas algumas das notas de alunos do Cursinho Alternativo, que alcançaram êxito na redação do Enem. “Dividimos com vocês a alegria do ranking de algumas das melhores notas na redação do Enem 2023 dos nossos alunos. Estamos felizes e orgulhosos de fazer parte desse sonho”, afirma a postagem.

Serviço

Inscrições para a prova de seleção de novos alunos da turma de 2024 do Cursinho Alternativo

Data: de 24 a 27/01/2024

Horário: das 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: Sala 2, bloco 2, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Uepa, localizado na Travessa Djalma Dutra, s/n - Telégrafo.