Crianças e adolescentes participam de oficina sobre crise climática em Belém rumo à COP 30

Durante a oficina, os participantes utilizaram recursos lúdicos e interativos para apresentar ideias sobre justiça climática e o futuro que desejam herdar

O Liberal
fonte

Crianças e Adolescentes de Belém participam de Debate Ético Global para a COP 30. (Foto: Divulgação)

Crianças e adolescentes de Belém participaram de uma oficina para tratar sobre a crise climática e a importância das discussões para valorização da região amazônica. O evento “Papo de Primeira: Balanço Ético Global (BEG)” ocorreu na sexta-feira (19) e integra a preparação da capital paraense para sediar a Conferência do Clima da ONU (COP30), em 2025.

O evento focou especialmente em garantir o protagonismo e a acessibilidade de jovens, sobretudo aqueles com deficiência, alinhando-se à proposta brasileira de coletar as perspectivas éticas e morais da juventude para a COP. O Balanço Ético Global (BEG) é um diálogo que acontece em nove países e visa transcender as análises meramente técnicas, inserindo a justiça intergeracional como um pilar fundamental do debate climático.

image Crianças e adolescentes participam de oficina sobre crise climática em Belém. (Foto: Divulgação)

Em Belém, a oficina foi coordenada pela Superintendência da Primeira Infância, diversas secretarias municipais, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) e a organização internacional Plant for the Planet. O objetivo é assegurar que a voz da Amazônia e de suas novas gerações seja ouvida no debate internacional sobre o clima.

Durante a oficina, os participantes utilizaram recursos lúdicos e interativos para apresentar ideias sobre justiça climática e o futuro que desejam herdar. As contribuições coletadas serão compiladas em um documento a ser entregue à Presidência da COP30, ajudando na escolha dos 30 Embaixadores da Justiça Climática que representarão a juventude no evento global.

Palavras-chave

COP 30

debate sobre o clima
Belém
