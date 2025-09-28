Corpo de jovem desaparecido é encontrado no rio Mucuruçá, em Barcarena

Um jovem, identificado apenas como João, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (26) foi encontrado morto na madrugada deste domingo (28) no rio Mucuruçá, em frente ao município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. As equipes de busca do Corpo de Bombeiros trabalharam nos últimos dois dias na tentativa de localizar o rapaz, de acordo com informações preliminares.

Desde que a informação do desaparecimento do rapaz, familiares e amigos acompanharam as buscas do Corpo de Bombeiros que foi retomada na manhã deste sábado (27) e seguiu ao longo das primeiras horas deste domingo.

João era deficiente físico e utilizava muletas. Os pertences dele, incluindo as muletas, uma mochila e sapatos, foram encontrados anteriormente no Porto do Complexo Comercial.

As causas da morte e as circunstâncias do desaparecimento do jovem ainda são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.