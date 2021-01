Coronavírus: paciente vindo do Amazonas morre em decorrência das complicações da doença no Pará

Um paciente que foi transferido do estado do Amazonas para a capital paraense depois de ser acometido pelo novo coronavírus morreu no último domingo, 24, em decorrência das complicações da doença. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Desde a segunda-feira passada (18), o Pará já recebeu 26 pacientes amazonenses que precisaram ser encaminhados com urgência para outras localidades do Brasil, incluindo Belém, depois da crise de fornecimento de oxigênio no Amazonas, que resultou em dezenas de mortes há cerca de duas semanas.

Todos os pacientes do estado vizinho foram internados no Hospital de Campanha do Hangar, onde estão recebendo suporte médico. No momento, segundo a Sespa, não há previsão para receber novos pacientes na capital paraense. Na sexta-feira passada, 17 enfermos foram transferidos para Belém, sendo a maior transferência de vítimas do novo coronavírus vindas do Amazonas para o estado do Pará. As vítimas do novo coronavírus chegaram com suporte de oxigenação numa aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), adaptada para esta finalidade.

Dos 26 enfermos que deram entrada no Hospital de Campanha do Hangar, houve registro de um óbito. Os demais pacientes se encontram em estado estável. De acordo com a Sespa, mais três pacientes estão com previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).