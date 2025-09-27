Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Corda do Círio é vistoriada em Belém pela Diretoria da Festa e Guarda de Nazaré

Ação na tarde deste sábado (27) tem o apoio da Policia Militar

Amanda Martins
fonte

Ícone forte do Círio, a corda é vistoriada, catalogada e guarda para sair às ruas na Trasladação e no Grande Círio em outubro (Wagner Santana / O Liberal)

A vistoria da tradicional corda do Círio de Nazaré ocorreu, na tarde deste sábado, 26, no Colégio Santa Catarina de Sena, na avenida Nazaré, em Belém. As cordas vistoriadas serão usadas na Trasladação e Círio. O diretor do Círio, Antônio de Sousa detacou também a campanha de conscientização das pessoas contra o corte da corda antes da chegada da romaria.

"A gente esclarece que a corda não é guardada, ela é passada para os promesseiros. Ela pode ser dividida, após chegar no seu lugar correto para ser destrelada (da berlinda)", observou o diretor Antônio de Sousa.

Sobre a inspeção da corda, neste sábado, ele explicou que a corda já chega a Belém, testada pela empresa que a confecciona, mas a Diretoria faz questão de inspecionar para constatar de perto que está tudo certo.

image Corda do Círio 2025 é vistoriada em Belém (Wagner Santana / O Liberal)

 

"A gente faz  junto com a Guarda de Nazaré uma inspeção em toda corda. Ela já vem com as especificações todas prontas, mas a gente verifica para ver se tem algum problema, para saber se as argolas estão bem presas, têm as amarras", explicou o diretor.

Divisão e catalogação da corda para o Círio e Trasladação

Antônio de Sousa informou também que faz parte do trabalho de vistoria a divisão da corda. "A gente separa 50% da corda para a Trasladação e 50% para o Círio. E elas já são colocadas nos seus devidos lugares. A corda do Círio  fica na Estação das Docas e a da Trasladação na Estação Padre Luciano Brambilla (antiga Estação dos Carros), no estacionamento da Basílica Santuário, no Centro Social de Nazaré", disse ele.

"A corda é um ícone muito forte do Círio, os promesseiros a esperam com ansiedade, então, hoje, é mais um passo para o Círio ficar pronto". 

Campanha não corte a corda 

O diretor fez um apelo à sensibilidade das pessoas para que a corda não seja cortada antes do tempo. "A gente ainda não compreendeu da onde saiu essa ideia (do corte da corda), nós somos promesseiros".

"Para os promesseiros é importante cumprir suas promessas. É o momento de muita fé acho. A gente acha que são vândalos que entram, se infiltram para fazer o corte, comercializar a corda, ganhar dinheiro com ela, e a gente pede na campanha a conscientização para que as pessoas não façam isso". 

Palavras-chave

belém

cidades

vistoria da corda
Belém
.
