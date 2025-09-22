Capa Jornal Amazônia
Brechó da Trindade: solidariedade que transforma vidas e une casais

O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia

O Liberal
fonte

Os interessados em colaborar com o brechó podem contribuir de diversas formas: doando roupas e objetos em bom estado, oferecendo seu tempo como voluntário (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Desde 2010, a Paróquia da Santíssima Trindade promove anualmente o Brechó da Trindade, um evento solidário que une fé, caridade e compromisso social. Esse ano a programação será na próxima sexta (26) a partir das 8h. O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia e também se tornou um espaço de apoio à comunidade, oferecendo roupas, calçados, acessórios e outros itens em bom estado a preços acessíveis.

Neste ano, a renda obtida com as vendas será revertida para a realização do Casamento Comunitário, uma iniciativa que permite a casais de baixa renda celebrarem o Sacramento do Matrimônio de forma digna e acolhedora.

"Graças ao brechó, muitos casais que não teriam condições financeiras encontram a oportunidade de celebrar o matrimônio com amor e respeito, fortalecendo a união familiar e a caminhada na fé", explica Rosa Dias,  que coordena o Setor Casos Especiais da Pastoral Familiar.
Além da venda de produtos, o brechó conta com o apoio essencial da comunidade, que participa ativamente doando itens, ajudando na divulgação e atuando como voluntária na organização e logística. O evento já se consolidou como uma tradição local, especialmente durante a Festividade da Santíssima Trindade, e é visto como um verdadeiro símbolo de solidariedade e fraternidade.

"A resposta tem sido muito positiva! A comunidade participa com entusiasmo, seja comprando, doando ou colocando a mão na massa. Essa união mostra a força transformadora da solidariedade", destacam os organizadores.

Os interessados em colaborar com o brechó podem contribuir de diversas formas, doando roupas e objetos em bom estado, oferecendo seu tempo como voluntário, ajudando no transporte dos materiais ou divulgando o evento nas redes sociais e entre amigos.

Mais do que um evento beneficente, o Brechó da Trindade representa um espaço de encontro e partilha, fortalecendo os laços comunitários e a esperança de que, juntos, é possível transformar realidades.

“O brechó vai muito além da arrecadação de recursos, ele aproxima pessoas, desperta a fraternidade e reforça os laços de comunidade. Que Deus abençoe cada gesto de generosidade e continue inspirando nossa caminhada coletiva de fé, amor e serviço”, completa Rosa.

belém

Belém
