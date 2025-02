Conheça a 'manguita', espécie que será plantada no lugar de mangueiras que tombaram em Belém

Das 13 árvores que caíram neste ano em Belém, oito eram mangueiras. De acordo com o engenheiro florestal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semma), Cosme Farias, embora a espécie seja um dos cartões postais de Belém, oferece alguns riscos ao ambiente urbano, especialmente as centenárias, que, devido ao tempo, já estão enfraquecidas.

Por alcançarem grandes alturas, a poda é um processo mais trabalhoso, com a necessidade de desligar a energia elétrica da rua, afetando o cotidiano dos moradores ao redor. As raízes das mangueiras são outro desafio, por se espalharem por baixo da terra, causando danos às calçadas, redes e tubulações subterrâneas, segundo a Pasta.

No lugar dessas oito mangueiras, a Semma vai plantar a espécie "manguita", que pertence à mesma família das mangueiras, porém, tem risco menor de queda. "Ela é uma árvore menor, que cresce entre 7 e 12 metros, no máximo. E seu fruto é pequeno, cinco vezes menor do que o tamanho da manga", explica o engenheiro Cosme Farias.

"De acordo com a lei de número 8909, de 29 de março de 2012, que dispõe sobre o Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém, quando há o tombamento de uma mangueira é preciso plantar outra no lugar, e a manguita está dentro dessa lei, pois ela é da mesma espécie da mangueira" observa.

As manguitas

Uma árvore tropical que pertence à família "anacardiaceae", a mesma da Caju, a manguita é plantada em Belém desde a metade dos anos 1990 e pode ser encontrada em vários logradouros públicos, principalmente nos bairros do Marco e Umarizal.

Segundo a Semma, já há um estudo para mapear quantas manguitas podem ser plantadas neste ano na cidade. Além delas, outras espécies de árvores serão plantadas ao longo da gestão, para cumprir o compromisso da Prefeitura de Belém de expandir a área verde urbana do município.

O engenheiro florestal do Bosque Rodrigues Alves, Warley Costa, explica que a manguita tem uma manutenção muito mais fácil. "A manga que nasce na árvore (manguita) também é menor, o que causa menos danos ao ambiente quando ela cai, por exemplo, nos carros", afirma o engenheiro.

Medidas emergenciais

A Prefeitura de Belém, por meio da Semma, segue com medidas emergenciais para evitar a queda de árvores na cidade. A fiscalização técnica conta com três equipes, formadas por engenheiros florestais e agrônomos, que atuam diariamente na análise e identificação das árvores que precisam de manutenção.

Atualmente, as equipes de fiscalização estão mais concentradas nas ruas do bairro de Nazaré onde, de acordo com o engenheiro florestal Cosme Farias, há mangueiras muito altas e que precisam de inspeção. O engenheiro ressalta que as equipes continuam a fiscalização em outros bairros da cidade.