Conheça 7 lugares para jogar RPG em Belém

O universo geek encanta fãs de todas as idades, reunindo apaixonados por histórias em quadrinhos, filmes, séries, jogos de tabuleiro e RPG. Esses ambientes criativos estimulam a imaginação e promovem a socialização.

No RPG, que é a sigla para Role-Playing Game, um jogo de interpretação de personagens, os participantes assumem papeis fictícios dentro de uma narrativa, tomando decisões que influenciam diretamente o rumo da história. Os jogadores criam personagens, enfrentam desafios e constroem aventuras coletivas, guiados por um mestre que conduz a trama e dá vida ao universo do jogo.

Como surgiu o jogo?

O RPG nasceu nos Estados Unidos, na década de 1970. Sua origem está ligada principalmente ao icônico Dungeons & Dragons (D&D), criado por Gary Gygax e Dave Arneson.

Eles combinaram elementos dos wargames, que são jogos de guerra com miniaturas e tabuleiro que já existiam, com narrativas de fantasia inspiradas em livros como O Senhor dos Anéis. A ideia era criar um jogo mais livre, no qual os participantes não apenas comandassem exércitos, mas interpretassem personagens individuais, vivendo aventuras em mundos imaginários.

A partir daí, o RPG se espalhou pelo mundo e ganhou diversas versões e estilos: fantasia medieval, futurista, terror e até cenários baseados na vida real. Hoje, além de ser um passatempo popular, o RPG também é utilizado na educação, na psicologia e no desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe e criatividade.

Se você está em Belém e busca um espaço para mergulhar nesse mundo de fantasia e diversão, confira algumas opções espalhadas pela cidade:

1. Associação Dungeon Belém

Uma associação inclusiva, dedicada à promoção da cultura nerd e geek na capital paraense. Os encontros são regulares e abertos a todos os públicos, independentemente da idade ou nível de experiência.

É um ótimo ponto de partida para quem quer se aventurar no RPG ou ampliar sua rede de amigos geeks.

Redes sociais: @dungeonbelem

2. Biblioteca TerPaz Icuí Guajará

Localizada em Ananindeua, a biblioteca recebe o projeto Sábado de RPG na Biblioteca, promovido pela Fundação Cultural do Pará. Além de incentivar a leitura, o espaço convida jogadores a embarcar em campanhas de RPG abertas à comunidade.

3. Ludoteca SideQuest

Mais do que um espaço para jogos, a Ludoteca SideQuest oferece um ambiente descontraído, com muitos boardgames e aventuras de RPG, sempre acompanhados de boa comida e bebida. Ideal para reunir os amigos e garantir muitas risadas.

Redes sociais: @ludotecasidequest

4. Resistência RPG Belém PA

Desde 2016, o grupo promove diversão por meio de jogos lúdicos, incluindo RPG, boardgames e cardgames. É uma excelente comunidade para quem busca eventos e encontros periódicos de jogadores em Belém.

Redes sociais: resistencia_rpg_belem_pa

5. Mago Jogos

Um clube especializado em jogos de tabuleiro, com ambiente acolhedor para quem deseja explorar diferentes modalidades de jogos estratégicos e interativos.

Endereço : Av. Serzedelo Corrêa, 1157

: Av. Serzedelo Corrêa, 1157 Horário: Aberto até as 18h

Redes sociais: magojogos

6. Universo Geek Store

Mais que uma loja de acessórios de moda geek, o espaço funciona como um ponto de encontro para entusiastas da cultura pop, oferecendo produtos temáticos e muita inspiração nerd para o dia a dia.

Endereço : Conjunto Providência, Avenida Norte, entre Rua 12 e Alameda Providência

: Conjunto Providência, Avenida Norte, entre Rua 12 e Alameda Providência Horário: Aberto até as 20h

Redes sociais: universogeekpa

7. Smart Geek Brasil

Localizado no Edifício Lomas Center, é um espaço dedicado à tecnologia e ao universo geek, oferecendo produtos e eventos para fãs da cultura nerd.

Endereço : Travessa Lomas Valentinas, 2625 - Sala 01

: Travessa Lomas Valentinas, 2625 - Sala 01 Horário: Aberto até as 17h

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.