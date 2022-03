Confira o que abre e fecha nesta Quarta-feira de Cinzas em Belém

Nesta Quarta-feira de Cinzas (02), alguns serviços e opções de lazer vão funcionar em horários diferenciados em Belém. Alguns desses espaços, apenas depois do meio-dia. Encerrando o "feriadão" de Carnaval e iniciando o período da Quaresma, confira o que abre e fecha neste dia:

Estado e Município

Órgãos públicos estaduais

Após o ponto facultativo no Carnaval, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) divulgou que os órgãos públicos estaduais terão as atividades retomadas normalmente nesta quarta-feira, às 12h.

Estação Cidadania

As Estações Cidadania voltam a funcionar nesta quarta-feira (02/03), a partir das 12h

Repartições Municipais

Segundo a Prefeitura de Belém, o ponto facultativo também encerra nesta quarta quarta, ao meio-dia. Unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população seguiram ao longo do "feriadão".

Doação de sangue

Com o tema “Neste Carnaval caia na folia que salva vidas. Doe sangue!”, a Fundação Hemopa realiza coleta de sangue em alguns municípios do Pará. Em Belém, na sede Batista Campos e na unidade do Shopping Castanheira, será das 7h30 às 18h nesta quarta.

* Também haverá coleta de sangue nos hemocentros do interior:

- Castanhal, Marabá, Santarém, Tucuruí:

Quarta - 7h às 13h

- Altamira:

Quarta – 7h às 12h30

- Abaetetuba:

Quarta – 7h às 12h30

- Capanema, Redenção:

Quarta – Fechado

Lazer

- Estação das Docas

02/03 (quarta) – 10h às 01h.

- Mangal das Garças

02/03 (quarta) – 8h às 18h.

Parque Estadual do Utinga

02/03 (quarta) – fechado para manutenção semanal.

Espaços culturais

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) museus e memoriais seguem fechados até hoje quarta-feira (02/03).

Parque da Residência

Abre normalmente nesta quarta-feira (02/03), das 9h às 17h.

Porto Futuro

Abre todos os dias, das 6h30 às 22h.

Theatro da Paz

Abre nesta quarta (02), das 14h às 17h.

Espaço São José Liberto

Funciona das 10h às 18h nesta quarta (02).

Lojas e Centro Comercial

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) afirmou que, desde sábado (26) até esta quarta-feira (2), a utilização da mão de obra está liberada para todos os dias do que seria o período do Carnaval. A decisão de abrir as lojas e/ou a utilização da força de trabalho de funcionários depende de cada lojista.

Supermercados

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) afirmou que não houve restrições quanto à abertura de supermercados durante o Carnaval. Cada empresa determinou seus horários individualmente.

Bancos

Os bancos voltam a funcionar nesta quarta (02), das 13h às 15h.

Shopping centers

Castanheira

Quarta (02/03)

Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h

Supermercado Líder – 7h às 22h

Academia, cinemas e parques de diversão obedecerão às suas programações.

Shopping Bosque Grão-Pará

O horário de funcionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, no período de Carnaval, seguiu normal, ou seja, sem alterações até esta quarta-feira.

Lojas - 10h às 22h

Entretenimento e Lazer - 14h às 22h

Praça de Alimentação/Quiosque de Alimentação - 10h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

Cinema e Teatro – Conforme Programação

Shopping Boulevard

O horário de funcionamento do Shopping Boulevard também seguiu normalmente nesta semana.

Lojas - 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer - 10h às 22h

Restaurantes - 11h às 00h00

Cinema - De acordo com a programação

Parque Shopping Belém

Lojas: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinemas: De acordo com a programação.

Restaurantes:

Segunda: 11h às 23h.

Pátio Belém

Quarta (02/03)

Todo o shopping: 10h às 22h

Padaria Pão com Arte: 08h às 22h

Smart Fit: 6h às 23h

Cinema de acordo com a programação - ao longo do Carnaval