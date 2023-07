Concurso de quadrilhas juninas encerra neste sábado em Belém

Após mais uma edição do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas da Fundação Cultural do Pará (FCP), um dos eventos mais aguardados pelo público que prestigia o Arraial de Todos os Santos, o governador Helder Barbalho estará presente para a festa de encerramento da 19ª edição da premiação.

As quadrilhas reúnem mais de 40 municípios do Estado, como Abaetetuba, Barcarena, Cametá, Salvaterra. Além do concurso, que inclui as misses caipiras da diversidade, também houve a performance do Folguedo Junino, com 60 grupos de cultura popular contratados a partir do edital de Credenciamento de Coletivos das Culturas Populares.

As apresentações trouxeram elementos amazônicos importantes, e personagens que retratam a nossa identidade cabocla, indígena, ribeirinha, urbana- -periférica, colorida e muito, muito criativa. A dramaturgia foi retratada sob a realidade sociocultural do nosso povo, com suas problemáticas cotidianas, especialmente as questões ambientais, quase sempre refletida nos seus enredos, e tão necessárias no atual contexto paraense, amazônico e brasileiro.

Também participaram dessa grande festividade junina grupos de Carimbó, Parafolclóricos, Cordões de Pássaros e demais Bichos, Boi-Bumbá, Boi de Máscaras e Toada. Reunindo cerca de 200 mil pessoas em 2023, o Arraial de Todos os Santos encerra com a presença do o governador Helder Barbalho. Além da autoridade, o público vai contar ainda com atrações musicais como Marco Monteiro, apresentação de bois e o resultado final do concurso de quadrilhas.

Confira a programação completa:

19h: Boi de Máscara Preto

20h: Boi Bumbá Artístico Cultural

21h: Grupo Regional Os Africanos de Icoaraci

22h: Marco Monteiro

23h: Grupo Parafolclóricas Tucuxi

