Complexo dos Mercedários oferece programação cultural gratuita até este sábado (20) em Belém

O Complexo dos Mercedários, da Universidade Federal do Pará (UFPA), recebe uma ampla programação cultural gratuita até este sábado (20). A agenda no espaço, localizado no bairro da Campina, em Belém, inclui exposições, atrações musicais, feira criativa, visitações aos espaços do complexo e diversas ações culturais.

Entre as opções deste sábado, o público poderá visitar a Galeria de Arte da UFPA (GAU), que ganhou destaque nacional ao receber o prêmio de melhor exposição coletiva de 2025, concedido pela Plataforma Brasileira de Arte Celeste, em reconhecimento à relevância da produção artística e cultural desenvolvida no espaço. A visitação será das 10h às 16h.

Apresentações culturais

Também será possível conhecer a Livraria da Edufpa, circular pela feirinha do Projeto “Circular” e acompanhar apresentações culturais. A programação será das 15h às 18h. Às 16h30, o Madrigal da Escola de Música da UFPA (Emufpa) fará um recital de Natal, sob regência de Adamilson Abreu. Já às 17h30, o público poderá assistir ao coral da Igreja das Mercês, com repertório natalino regido pela Irmã Estrela.

A diretora do Mercedários UFPA, Thais Sanjad, destaca que se trata de um convite para que as pessoas voltem a ocupar o Mercedários, reconhecendo sua importância histórica e simbólica para a cidade. A programação também marca o fortalecimento da parceria institucional entre o Mercedários UFPA e o Projeto Circular, formalizada por meio de um Termo de Cooperação firmado em outubro de 2024, segundo reforça Thaís.

“Ambos compartilham o compromisso com a valorização do centro histórico, a ocupação qualificada dos espaços urbanos e o fortalecimento da cultura como instrumento de transformação social”, pontua.

Patrimônio cultural

A reabertura gradual do Mercedários UFPA representa, segundo Thais Sanjad, uma oportunidade para que a população volte a conhecer e a se apropriar do espaço requalificado. “Belém possui um patrimônio edificado extremamente rico, que constitui parte essencial da nossa identidade cultural. A ocupação qualificada desses espaços, com acesso garantido à população, é fundamental para a preservação da memória coletiva”, analisa.

“A Universidade está muito feliz com esse reencontro com o público. Esta agenda representa mais uma oportunidade para que a sociedade esteja dentro do Mercedários UFPA, apreciando o edifício, reconhecendo sua importância histórica e participando de uma programação cultural especialmente preparada para este momento simbólico”, conclui Thais Sanjad.