Como curar a ressaca do Carnaval? Sopa de mocotó vendida no Ver-o-Peso é uma boa opção

Acordar com aquela ressaca pós Carnaval não é nada legal. Se exagerou no álcool durante os blocos carnavalescos, uma boa opção para curar o mal estar é tomar uma sopa “adubada”. Esse caldo pode ser encontrado nas principais feiras de Belém, principalmente no Mercado do Ver-o-Peso, no bairro da Campina.

Dona Cristina Costa de Sousa, proprietária de um boxe de alimentação de comidas variadas, no “veropa”, contou que um dos pratos mais saídos durante o mês de fevereiro é a sopa de mocotó. A maior procura é de pessoas que estão amanhecidas vindo de blocos que ocorrem na cidade, e buscam no caldo a substância para curar a ressaca.

“Ano passado veio bastante gente procurar [a sopa]. A pessoa vem com ressaca da bebida e toma uma sopa para ajudar na recuperação, Mesmo de manhã cedo tem gente procurando”, disse Cristina, que trabalha há 15 anos como boieira do Ver-o-Peso.

Em seu boxe de refeições, a cozinheira costuma oferecer aos clientes, além do clássico almoço paraense - açaí com peixe frito -, carne assada, bife acebolado e, claro, uma variedade de sopas: a verdura com carne; a de mocotó.

“Na minha receita, a sopa de carne leva vários legumes e a carne mesmo. Já a de mocotó, às vezes, é servida com ou sem feijão com pedaços de mocotó. O povo adora e levanta até defunto a de mocotó, ela é poderosa para ressaca”, afirmou Cristina.

O que diz a nutricionista?

A nutricionista especialista em nutrição clínica e esportiva, Maria Vianna, explicou que os sintomas da ressaca são gerados pelo efeito tóxico do álcool no organismo humano, podendo causar desidratação em função do efeito diurético.

Para melhorar os sintomas, a profissional indica consumir alimentos de fácil digestão, como proteínas magras, carboidratos de maior qualidade e alimentos pobres em gordura, que vão ajudar a manter o corpo nutrindo melhorando a efetividade da metabolização do álcool pela fígado e a “eliminação” do que não é bom para o corpo pelos rins para que seu efeito tóxico cesse.

Maria Vianna indicou que após beber muito o ideal é tomar bastante “líquidos mais puros”, aliando, por exemplo para cada dose de bebida alcoólica, um copo de água.

“As sopas mais indicadas nesse caso são as com proteínas mais magras, ou seja, legumes variados associados a frango, ou carne magra ou até mesmo os ovos cozidos, com temperos leves e naturais (alho, cebola, cebolinha, cheiro verde, manjericão, cúrcuma, páprica, orégano etc. que além de tudo são ricos em fitoquímicos que ajudam na desintoxicação do organismo), pouco sal, nada de produtos industrializados e apenas pouco azeite usado durante o preparo”, ressaltou a nutricionista.

Dicas de como curar a ressaca:

Beba bastante água e se hidrate;

Coma frutas e tome sucos naturais;

Faça refeições mais leves comendo legumes e verduras;

Fique de repouso.

Quais são os benefícios de tomar sopa para curar a ressaca?

Os caldos, que são feitos com uma variedade de legumes e vegetais, funcionam para o corpo humano como uma fonte de fibras que ajudam a melhorar o organismo, além de regular as funções metabólicas e servir como desintoxicantes e anti inflamatórias.

As batatas, beterrabas, cenouras e macaxeiras são muito bem-vindos na sopa, auxiliando na disponibilidade de nutrientes da comida.