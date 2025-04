Como agendar consultas no SUS em Belém por telefone? Veja o número e horário de atendimento

A população de Belém agora pode contar com um serviço de Call Center para marcar consultas ambulatoriais. A novidade foi divulgada nesta segunda-feira (14) e passa a funcionar para o Hospital Jean Bitar (HJB). A proposta é que o serviço reduza as filas de espera para marcação e otimize o atendimento presencial à população. Todos os atendimentos no HJB são 100% gratuitos.

Saiba como agendar consultas no SUS por telefone

Número do telefone

As consultas podem ser marcadas por meio do número: (91) 3073-6610. Para o aprimoramento contínuo de qualidade, a ligação será gravada.

Horário de funcionamento

A Central de Atendimento do Hospital de Bitar funcionará no seguinte horário:

de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h,

aos sábados e feriados, das 7h às 13h.

Documentos necessários

Para marcação de consulta, o usuário deve ter em mãos:

a solicitação do retorno,

o comprovante de agendamento dos exames solicitados.

Inovação na saúde pública

A titular da Sespa, Ivete Vaz, destaca que o HJB é o primeiro hospital de gestão estadual da Região Metropolitana de Belém (RMB) com a oferta desse novo serviço. A Central será implantada também nos demais hospitais da RMB, conforme a programação da Sespa.

“Com essa central, vamos ampliar o acesso da população à nossa unidade, agilizando agendamentos, oferecendo informações com mais precisão e acolhendo as demandas dos usuários com mais eficiência e humanização”, afirma Giovani Merenda, diretor Executivo do Hospital Jean Bitar.

O Hospital Jean Bitar pertence à rede de saúde pública do governo do Pará, e é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Sespa.

O HJB presta assistência em média e alta complexidade na área ambulatorial e hospitalar para pessoas transgêneros, e em clínica médica e cirúrgica para pacientes com doenças metabólicas e gastrointestinais. A unidade fica na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, no bairro Umarizal, em Belém.

O novo serviço pode gerenciar e responder rapidamente a muitas chamadas ao mesmo tempo, além de reduzir custos, infraestrutura, contas telefônicas e manutenção.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com