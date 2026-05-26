Comerciante Evandro Brasil reclama de desnível de calçada e buraco aberto na rua Riachuelo

Um buraco aberto na calçada e na estrutura de drenagem no cruzamento da travessa Frutuoso Guimarães com a rua Riachuelo, no bairro da Campina, em Belém, tem preocupado moradores, comerciantes e pedestres que circulam diariamente pela área central da capital paraense. Segundo denúncias recebidas pela reportagem do Grupo Liberal, uma idosa quase caiu no local nos últimos dias.

Além do risco de acidentes, a situação chama atenção pela falta de sinalização adequada em uma área de intenso fluxo de veículos e pessoas. Moradores afirmam que o problema se arrasta há meses e denunciam que os serviços realizados no trecho seriam apenas paliativos.

O comerciante Evandro Vanderlei Brasil, de 63 anos, relata que o desnível entre a pista e a calçada tem provocado quedas frequentes.

“Aqui, é muito perigoso devido ao desnível que fizeram. O asfalto subiu muito. Tem buraco aqui, buraco ali. Muita gente já caiu aqui, já caiu lá na frente também. Olha as calçadas como estão. Isso aqui nunca corrigiram, porque eles acabam de fazer o serviço, mas no outro dia o asfalto afunda de novo. Então, não adianta. É só remendo o tempo todo”, afirma.

Ele conta ainda que já sofreu uma queda na região e alerta para o risco enfrentado principalmente por idosos.

“Todo mundo já caiu aqui, porque é desnivelado. Todo mundo está arriscado a cair aí. Vários idosos já caíram. O asfalto é muito alto e a calçada ficou embaixo”, complementa.

Além das condições da via, Evandro também denuncia problemas relacionados ao trânsito no cruzamento. Segundo ele, motoristas frequentemente desrespeitam a sinalização de parada obrigatória, aumentando o risco de colisões.

“O pessoal que vem ali da Frutuoso não respeita a placa de pare e, às vezes, quer passar direto. O pessoal que vem da Riachuelo, que é mão, acaba colidindo. É perigo constante, não só aqui, mas em todas as transversais”, relata.

Moradores pedem que o poder público realize uma intervenção definitiva no trecho, com recuperação da drenagem, nivelamento da via e melhorias na acessibilidade e sinalização da área.

A reportagem do Grupo Liberal acionou a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.