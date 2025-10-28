Comando Marajoara é ativado para a COP 30 com integração com mais de 7 mil militares

Mais de 7 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica que integram o Comando Operacional Conjunto Marajoara, estrutura criada pelo Ministério da Defesa para atuação na COP 30, participam na nesta quarta-feira (29) do “Apronto Operacional”, uma inspeção das tropas e respectivas capacidades. O evento marca o início da operação militar conjunta na cidade de Belém e atesta a prontidão e a operacionalidade das Forças Armadas.

Durante a cerimônia, que será realizada na Base Aérea de Belém, as tropas estarão em formação militar e serão apresentadas também as viaturas, aeronaves e equipamentos que serão empregados na COP 30.

Além dos lotados em Belém, foram convocados militares de outras organizações militares de várias regiões do Brasil, com vasta experiência em grandes eventos. Eles chegaram à capital paraense nos últimos meses, mas o trabalho de mapeamento e planejamento da operação vem sendo feito desde o ano passado.

Durante o mês de novembro, as Forças Armadas irão empregar capacidades conjuntas, sempre em apoio e de forma complementar aos Órgãos de Segurança Pública municipais, estaduais e federais. Além do apoio às atividades, também será feita a segurança de infraestruturas estratégicas e essenciais em Belém, e nas usinas hidroelétricas de Belo Monte e Tucuruí, tudo com o propósito de promover um ambiente seguro e estável, durante a COP 30.

Desde o primeiro semestre, vários treinamentos foram realizados, com destaque para as seguintes capacidades: Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN); Segurança Cibernética; Defesa Anti-drone; Escolta de Autoridades e Segurança de Dignitários; Defesa Antiaérea; Operações Especiais; dentre outras.

Como historicamente ocorre em grandes eventos internacionais no Brasil, há a expectativa de publicação de decreto presidencial de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que autoriza as Forças Armadas a atuarem de forma episódica, em locais previamente definidos, em complemento à Segurança Pública, para garantir a proteção e a segurança da população e dos visitantes.