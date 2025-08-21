Com ciclismo e atrações culturais, festividade de N. Sra. de Belém inicia neste domingo (24)
A Catedral Metropolitana de Belém será cenário de festa de fé, tradição e devoção
Como parte da programação da Festividade de Nossa Senhora de Belém, a Cidade Velha será palco do 5º Passeio Ciclístico da Padroeira de Belém, com saída da Praça Frei Caetano Brandão. A programação inicia às 7h deste domingo (24), para unir devoção e atividade física. Ciclistas de diferentes idades e perfis podem participar, em um percurso que será marcado por integração, fé e cuidado com a saúde.
A estrutura de organização é completa e conta com carro de apoio, ambulância, policiamento e batedores. Haverá também a participação do grupo Ponto de Apoio, que atua de forma voluntária com bicicletas adaptadas no Parque do Utinga. As inscrições são no valor de R$ 50,00, com direito a camisa personalizada e medalha exclusiva. As inscrições são online, pelo site www.chipbelem.com.br e presenciais na Secretaria da Catedral de Belém.
Confira a programação na Catedral Metropolitana de Belém
De 30 de agosto à 7 de setembro, a Catedral Metropolitana de Belém também irá celebrar Nossa Senhora de Belém, padroeira da cidade e da Arquidiocese. A programação conta com liturgia com a presença do clero da Arquidiocese de Belém, Arraial Cultural com noites temáticas, realizado no largo montado na Praça Frei Caetano Brandão, no centro histórico, além de proporcionar um momento de encontro, oração e confraternização entre os fiéis.
Programação Cultural
Início: a partir das 19h30
30.8 - Sábado
"Noite Italiana", com Mahrco Monteiro e Ministério Sal e Luz
31.8 - Domingo
"Noite da Cidade Velha", com Warilou
1.9 - Segunda-feira
"Noite Texana", com Arthur Espíndola
2.9 - Terça-feira
"Noite Japonesa", com banda Sayonara
3.9 - Quarta-feira
"Noite Portuguesa", com Markinho Duran
4.9 - Quinta-feira
"Noite Libanesa", com Zona Rural
5.9 - Sexta-feira
"Noite de Ponte de Pedras", com atração Orlando Pereira
6.9 - Sábado
"Noite de Abaetetuba", com Sidney Gomez
7.9 - Domingo
"Noite Paraense", com Fruta Quente
Programação litúrgica
30. 8 - Sábado
17h30: Peregrinação Jubilar - saída de São Joãozinho até a Catedral
18h: Missa de Abertura da Festividade - Pe Francisco Assis Maria Oliveira - Basílica Santuário de N. Sra. de Nazaré
31.8 - Domingo
7h: Missa Dominical com o Padre Joseildo Zeferino, Vigário Paroquial.
7h: Oração das Laudes e momento mariano - Capela do Colégio Santo Antônio.
8h: Procissão de Nossa Senhora de Belém até a Catedral - Peregrinação Jubilar.
9h: Missa da chegada da procissão, celebrada pelo Cônego José Gonçalo Vieira.
17h30: II Vésperas com o Padre Joseildo Zeferino, Vigário Paroquial.
18h: Missa da Festividade com o Monsenhor Agostinho Cruz - Cura da Catedral de Belém.
1.9 - Segunda-feira
18h15: II Vésperas - Cabido da Catedral.
19h: Missa Solene com Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo de Belém.
2.9 - Terça-feira
19h: Missa da Festividade - Dom Raimundo Possidônio, Bispo de Bragança
3.9 - Quarta-feira
19h: Missa da Festividade - Dom José Maria Chaves, Bispo de Abaetetuba.
4.9 - Quinta-feira
19h: Missa da Festividade - Dom Carlos Verzeletti, Bispo de Castanhal.
5.9 - Sexta-feira
19h: Missa da Festividade - Dom Teodoro Mendes, Bispo de Ponta de Pedras.
6.9 - Sábado
9h: Missa dos Enfermos (Votiva de Nossa Senhora) - Pe Joseildo Zeferino/MESCE's/Con. Mariana, Legião e Mäes que Oram
17h: Missa - Igreja de São João
18h: Missa da Festividade - Dom Alberto Taveira, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém.
7.9 - Domingo
7h: Missa Dominical - Pe Joseildo Zeferino
9h: Missa Dominical - Côn. Roberto Cavalli, Seminário São Pio X
17h30: II Vésperas - Mons. Agostinho Cruz
18h: Missa de Encerramento - Cônego Plínio Moraes Pacheco
Serviço
’V Passeio Ciclístico da Padroeira de Belém’
Data: 24/08/2025
Concentração: 6h30 | Largada: 7h00
Local: Praça Frei Caetano Brandão – Cidade Velha
Inscrições: www.chipbelem.com.br
Perfis Oficiais: www.instagram.com/catedraldebelem
www.instagram.com/pedaldapadroeiradebelem
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
