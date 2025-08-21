Com ciclismo e atrações culturais, festividade de N. Sra. de Belém inicia neste domingo (24)

Como parte da programação da Festividade de Nossa Senhora de Belém, a Cidade Velha será palco do 5º Passeio Ciclístico da Padroeira de Belém, com saída da Praça Frei Caetano Brandão. A programação inicia às 7h deste domingo (24), para unir devoção e atividade física. Ciclistas de diferentes idades e perfis podem participar, em um percurso que será marcado por integração, fé e cuidado com a saúde.

A estrutura de organização é completa e conta com carro de apoio, ambulância, policiamento e batedores. Haverá também a participação do grupo Ponto de Apoio, que atua de forma voluntária com bicicletas adaptadas no Parque do Utinga. As inscrições são no valor de R$ 50,00, com direito a camisa personalizada e medalha exclusiva. As inscrições são online, pelo site www.chipbelem.com.br e presenciais na Secretaria da Catedral de Belém.

Confira a programação na Catedral Metropolitana de Belém

De 30 de agosto à 7 de setembro, a Catedral Metropolitana de Belém também irá celebrar Nossa Senhora de Belém, padroeira da cidade e da Arquidiocese. A programação conta com liturgia com a presença do clero da Arquidiocese de Belém, Arraial Cultural com noites temáticas, realizado no largo montado na Praça Frei Caetano Brandão, no centro histórico, além de proporcionar um momento de encontro, oração e confraternização entre os fiéis.

Veja mais:

Programação Cultural

Início: a partir das 19h30

30.8 - Sábado

"Noite Italiana", com Mahrco Monteiro e Ministério Sal e Luz

31.8 - Domingo

"Noite da Cidade Velha", com Warilou

1.9 - Segunda-feira

"Noite Texana", com Arthur Espíndola

2.9 - Terça-feira

"Noite Japonesa", com banda Sayonara

3.9 - Quarta-feira

"Noite Portuguesa", com Markinho Duran

4.9 - Quinta-feira

"Noite Libanesa", com Zona Rural

5.9 - Sexta-feira

"Noite de Ponte de Pedras", com atração Orlando Pereira

6.9 - Sábado

"Noite de Abaetetuba", com Sidney Gomez

7.9 - Domingo

"Noite Paraense", com Fruta Quente

Programação litúrgica

30. 8 - Sábado

17h30: Peregrinação Jubilar - saída de São Joãozinho até a Catedral

18h: Missa de Abertura da Festividade - Pe Francisco Assis Maria Oliveira - Basílica Santuário de N. Sra. de Nazaré

31.8 - Domingo

7h: Missa Dominical com o Padre Joseildo Zeferino, Vigário Paroquial.

7h: Oração das Laudes e momento mariano - Capela do Colégio Santo Antônio.

8h: Procissão de Nossa Senhora de Belém até a Catedral - Peregrinação Jubilar.

9h: Missa da chegada da procissão, celebrada pelo Cônego José Gonçalo Vieira.

17h30: II Vésperas com o Padre Joseildo Zeferino, Vigário Paroquial.

18h: Missa da Festividade com o Monsenhor Agostinho Cruz - Cura da Catedral de Belém.

1.9 - Segunda-feira

18h15: II Vésperas - Cabido da Catedral.

19h: Missa Solene com Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo de Belém.

2.9 - Terça-feira

19h: Missa da Festividade - Dom Raimundo Possidônio, Bispo de Bragança

3.9 - Quarta-feira

19h: Missa da Festividade - Dom José Maria Chaves, Bispo de Abaetetuba.

4.9 - Quinta-feira

19h: Missa da Festividade - Dom Carlos Verzeletti, Bispo de Castanhal.

5.9 - Sexta-feira

19h: Missa da Festividade - Dom Teodoro Mendes, Bispo de Ponta de Pedras.

6.9 - Sábado

9h: Missa dos Enfermos (Votiva de Nossa Senhora) - Pe Joseildo Zeferino/MESCE's/Con. Mariana, Legião e Mäes que Oram

17h: Missa - Igreja de São João

18h: Missa da Festividade - Dom Alberto Taveira, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém.

7.9 - Domingo

7h: Missa Dominical - Pe Joseildo Zeferino

9h: Missa Dominical - Côn. Roberto Cavalli, Seminário São Pio X

17h30: II Vésperas - Mons. Agostinho Cruz

18h: Missa de Encerramento - Cônego Plínio Moraes Pacheco

Serviço

’V Passeio Ciclístico da Padroeira de Belém’

Data: 24/08/2025

Concentração: 6h30 | Largada: 7h00

Local: Praça Frei Caetano Brandão – Cidade Velha

Inscrições: www.chipbelem.com.br

Perfis Oficiais: www.instagram.com/catedraldebelem

www.instagram.com/pedaldapadroeiradebelem

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades