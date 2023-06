Coletivos de mobilidade urbana realizam ações pela Semana do Meio Ambiente, em Belém

O Dia do Meio Ambiente é 5 de junho e, como forma de marcar a data com ações e sensibilização da temática, grupos de ciclistas de Belém estão realizando durante esta semana algumas programações. Nesta quinta-feira (8), o grupo "Pedala Mana" vai sair com o grupo por alguns bairros da cidade para fazer colagens com mensagens de protesto e que tratam sobre as questões do meio ambiente. Quem quiser participar do pedal, a concentração é na Vila Container, às 20h.

“A periferia é a mais afetada pela crise climática”, “Carros são os maiores poluidores da cidade”, “Retirar árvores aumenta a temperatura da cidade” e “Canalizar rios aumenta o risco de inundações”, estão entre as colagens que serão feitas pela cidade. As ações são voltadas, principalmente, para atentar sobre os principais afetados com a falta de preocupação com o meio ambiente: os moradores de bairros periféricos.

“Queremos chamar atenção da população periférica e do Poder Público, inclusive porque as mudanças climáticas impactam diretamente no deslocamento dessas populações periféricas. É muito tempo perdido se deslocando desses bairros periféricos para o centro da cidade, e as chuvas, que alagam os igarapés, transbordam as ruas, tudo é impacto das crises climáticas”, declarou Ruth Costa, integrante do movimento ParáCiclo, mulher, negra, mãe, moradora da periferia de Belém e técnica em segurança do trabalho.

Além da colagem de lambes, os grupos também estão colocando placas com frases temáticas e outras intervenções urbanas, como bicicletadas e passeios, e projeção em vídeo mapping. “Então a gente está fazendo essa Semana do Meio Ambiente falando muito disso, colando lambe e mostrando esses impactos para a população”, concluiu Ruth.

A programação está sendo organizada pelo Coletivo ParáCiclo, Pedala Mana, 110 Libras (LBS) e Bicicletada Belém, a programação tem o apoio do Instituto Clima e Sociedade.

Serviço:

Quinta-feira

Passeio com o Pedala Mana e Colagens de Lambes (concentração no Vila Container, 20h)

Sexta-feira

Bicicletada (concentração no Mercado de São Brás, 19h)