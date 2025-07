Papéis, plásticos, vidros e até mesmo eletroeletrônicos. Esses materiais, comumente descartados de forma incorreta em lixões, ganham outra roupagem em diversas cooperativas de Belém, como na Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves): viram renda, educação ambiental, oportunidade de trabalho e ainda ajudam a preservar a saúde do planeta. Atualmente, a Concaves coleta cerca de 60 toneladas de materiais por mês, segundo Débora Baía, presidente da cooperativa.

“Já chegamos a coletar até 180 toneladas”, afirmou. Essa quantidade reduziu porque, no momento, o galpão usado pela cooperativa está passando por reforma, como parte dos investimentos para a COP 30, que será realizada em novembro deste ano em Belém. Débora explicou como funciona o trabalho da cooperativa, desde a coleta nas ruas até a destinação final dos materiais recicláveis. “A cooperativa tem todo um processo, uma gestão, tanto na educação ambiental, que é o primeiro contato que a gente tem com o cidadão, quanto na coleta seletiva, que hoje funciona com o sistema porta a porta e também com grandes geradores”, contou.

Coleta seletiva em Belém transforma vidas e preserva o meio ambiente (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Esse material é todo coletado pelos catadores, que também usam um caminhão. Em seguida, os resíduos são levados para a cooperativa, que funciona na avenida Bernardo Sayão, onde é realizado todo um processo de triagem desses materiais e, posteriormente, enviado para a indústria ou para as empresas recicladoras. A coleta ocorre de segunda a sábado, das 8 às 17 horas, com atuação principalmente no centro de Belém, nos bairros de Nazaré, Umarizal, partes do Reduto e São Brás, e também em outros bairros, entre os quais Terra Firme e Jurunas.

Para Débora, a falta de infraestrutura é um dos principais desafios enfrentados pelas cooperativas de materiais recicláveis em Belém. “A maior parte das cooperativas ainda não têm infraestrutura para processar os materiais. Também falta uma grande campanha de conscientização na cidade sobre a importância de separar os resíduos e fazer o descarte correto”, disse a presidente.

A imagem mostra a presidente da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves), Débora Baía (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Débora explicou que a cooperativa tem enfrentado uma redução temporária no volume de material coletado devido às obras de reforma em seu galpão. A Concaves conta atualmente com 22 cooperados ativos e possui cadastro de mais 30 trabalhadores que devem se integrar após o término da reforma e a instalação de novos equipamentos.

Com financiamento da Itaipu Binacional, do governo federal, em parceria com a Prefeitura de Belém, as obras deverão estar prontas em outubro deste ano. Quando isso ocorrer, o que hoje é um galpão vai se transformar em uma Unidade de Valorização de Resíduos, com capacidade para 300 toneladas. “Vamos ser referência na região Norte no processamento de materiais recicláveis”, disse Débora.

Geração de renda

Ela afirmou ainda que a coleta seletiva é essencial porque reduz em até 30% tudo aquilo que iria para o aterro sanitário. “Isso representa investimentos em gestão de resíduos adequada, economia na saúde, educação e ainda promove a inclusão social de catadores e catadoras que antes não tinham oportunidades de trabalho. Na cooperativa, eles são incluídos, gerando renda e sustento para suas famílias”, disse.

Ainda segundo Débora, cada cooperado recebe, em média, o equivalente a um salário mínimo por mês, podendo superar esse valor com a participação em eventos. “Hoje temos o “Reciclômetro”, uma ferramenta de educação ambiental que levamos aos eventos. Ela contabiliza em tempo real os resíduos coletados, o que tem aumentado a renda dos catadores”, afirmou.

Débora também destacou a importância da cooperativa para o meio ambiente: “É importantíssimo porque reduz a extração de recursos naturais. Quando a cooperativa destina corretamente resíduos que iriam para o aterro ou poluiriam o meio ambiente, a gente gera novas fontes de materiais sem precisar extrair diretamente da natureza”. Ela deixou uma mensagem à população: “Faça a coleta seletiva e veja que há um ciclo do resíduo pós-consumo que pode transformar vidas e, principalmente, preservar o nosso planeta, que é a nossa casa”.

Zoneide Costa da Silva, 63 anos: “Eu trabalhava no lixão à noite. Era muito arriscado pra mim. Tô feliz de estar aqui na Concaves” (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Zoneide Costa da Silva, 63 anos, faz parte da Concaves. Antes, trabalhou no antigo lixão do Aurá. “Eu trabalhava no lixão à noite. Era muito arriscado pra mim. Já tô há 10 anos aqui na triagem, separando pet, papelão, enchendo caixa, fazendo esse trabalho junto com as minhas colegas. Tô feliz de estar aqui na Concaves”,disse.

Ela trabalhou por 19 anos no lixão e lembrou os perigos enfrentados durante esse período: “Era muito perigoso. Até o trator me bateu na perna, mas o rapaz me ajudou. Depois que o lixão fechou, fiquei sem trabalho. Vi um telão falando da coleta seletiva e procurei saber mais. Falei com duas colegas, fui atrás do meu cadastro no CRAS e levei até o pessoal da cooperativa. Foi quando conheci a dona Débora”, lembrou.

“Gosto muito de trabalhar aqui. A gente ajuda o meio ambiente, limpa a cidade. A cidade não pode ficar suja. Nós que temos que fazer a limpeza”, afirmou. Zoneide afirmou que, apesar das limitações atuais por conta da obra na cooperativa, acredita que tudo vai melhorar: “Quando acabar essa obra, vai melhorar mais pra nós. Eu gosto muito de estar aqui”. O galpão da cooperativa, e que está sendo reformado, funciona na avenida Bernardo Sayão, 2176, de segunda a sábado, de 8 às 17 horas. Quem quiser fazer doações de materiais recicláveis pode ligar para 984101837.

Veja como doar recicláveis na Região Metropolitana de Belém

Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis Visão Pioneira de Icoaraci - COCAVIP

Endereço: R. Oito de Maio, 268 - Campina de Icoaraci, Belém - PA, 66813-085. Ao lado do Corpo de Bombeiros.

Contato: (91) 99170-2977

Horário de funcionamento: 7h às 18h

Cooperativa de Materiais Recicláveis Filhos do Sol - CCMRFS

Endereço: Rua Padre Eutiquio nº 4627

Contato: 3116-3232 / (91) 99280-428

Horário de funcionamento: 7h às 17h

Associação Cidadania Para Todos - ACT

Endereço: Rua Jarbas Passarinho nº 100 Cj. Jaderlândia - Atalaia - Ananindeua

Contato: (91) 98562-4371

Horário de funcionamento: 9h às 17h

Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis das Aguas Lindas - COOTARAL

Endereço: Passagem Santo Amaro s/nª - Maracangalha

Contato: (91) 98084-5193 / (91) 98173-8180

Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém – ACCSB

Endereço: Rua Padre Eutiquio nº 2647 - Condor

Contato: (91) 98918-2189

Horário de funcionamento: 7h30 às 17h